HPB upozorava klijente: Ne nasjedajte na novu prevaru

Obavještavamo klijente na uočenu pojačanu aktivnost prevaranata, koji putem telefonskih poziva, predstavljajući se u ime Banke, traže od klijenata provjeru i/ili zamjenu novčanica, poručili su iz Hrvatske poštanske banke.
"Prevarant zatim dolazi na adresu klijenta (ili ga/ju upućuje u određeni centar Banke), vrši provjeru novčanica i utvrđuje kako novčanice treba zamijeniti te ih od klijenta preuzima", stoji u priopćenju.
"Napominjemo, kako zaposlenici Banke nikada ne traže provjeru i/ili zamjenu novčanica i nikada ne rade provjeru, preuzimanje i/ili zamjenu novčanica u domovima klijenata", dodaje se.
"Navedeno može upućivati na prijevaru te vas molimo za izniman oprez pri zaprimanju takvih poziva i/ili posjeta.
Zaposlenici Banke nikada od vas neće tražiti ni dostavu osobnih podataka, kao što su preslike podataka s kartica, osobne iskaznice ili podatke o stanjima računa, e-mailom ili telefonskim putem", poručili su iz HPB-a.
