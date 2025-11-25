Oglas

zamjene novčanica

HPB upozorava klijente: Ne nasjedajte na novu prevaru

N1 Info
25. stu. 2025. 17:07
Hrvatska postanska banka obavjestila je svoje korisnike da ce zbog tehnickih prilagodbi u sustavu slijedom pripajanja Nove hrvatske banke mirovine umjesto 1. lipnja korisnicima isplatiti 4. lipnja. Photo: Patrik Macek/PIXSELL
Obavještavamo klijente na uočenu pojačanu aktivnost prevaranata, koji putem telefonskih poziva, predstavljajući se u ime Banke, traže od klijenata provjeru i/ili zamjenu novčanica, poručili su iz Hrvatske poštanske banke.

"Prevarant zatim dolazi na adresu klijenta (ili ga/ju upućuje u određeni centar Banke), vrši provjeru novčanica i utvrđuje kako novčanice treba zamijeniti te ih od klijenta preuzima", stoji u priopćenju.

"Napominjemo, kako zaposlenici Banke nikada ne traže provjeru i/ili zamjenu novčanica i nikada ne rade provjeru, preuzimanje i/ili zamjenu novčanica u domovima klijenata", dodaje se.

"Navedeno može upućivati na prijevaru te vas molimo za izniman oprez pri zaprimanju takvih poziva i/ili posjeta.

Zaposlenici Banke nikada od vas neće tražiti ni dostavu osobnih podataka, kao što su preslike podataka s kartica, osobne iskaznice ili podatke o stanjima računa, e-mailom ili telefonskim putem", poručili su iz HPB-a.

HPB Hrvatska poštanska banka Prijevara Zamjena novčanica

