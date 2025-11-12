Hrvati masovno jedu proizvod koji je inspekcija povukla 35 puta – evo o čemu je riječ

Bitno je istaknuti da se problem ne odnosi samo na industrijske, velike proizvođače – jednako se povlače i proizvodi malih, domaćih proizvođača. Dakle: rizik postoji u oba slučaja. Kod industrijskih tvornica, postupci su strogo kontrolirani, postoji sustav HACCP, kontrole sirovina, opreme, okoliša. Kod malih proizvođača često takvih sustavnih kontrola nema, i rizik je samim time veći.