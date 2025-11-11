Oglas

U Prelogu

Hrvatska do kraja godine dobiva novi shopping centar. Poznato u kojim ćete trgovinama moći kupovati

N1 Info
11. stu. 2025. 09:52
Shopping centar
Pixabay/Ilustracija

U Prelogu se uskoro otvara dugoočekivani, prvi shopping centar – Hey Park, na zadovoljstvo mještana Preloga i donjomeđimurskih općina.

Kamen temeljac za njegovu izgradnju položen je 5. prosinca 2024. godine, a predviđen datum otvorenja je oko Dana Grada Preloga, 4. prosinca 2025. godine, piše Međimurski.hr.

Tako je rekao gradonačelnik Grada Preloga Ljubomir Kolarek, a na upit koje trgovine i kafić dolaze, gradonačelnik je rekao da u Hey Park stižu mnogima omiljeni kafić Park’s Caffe te sljedeće trgovine:

Majstorija (trgovina za uređenje doma i vrta, s biljem), Spar, DM, Tedi, Pepco, Jysk i Sinsay. 1. studenog na redu je bio tehnički pregled trgovačkog centra te bi planirano otvorenje bilo početkom prosinca.

Hey Park Prelog shopping centar

