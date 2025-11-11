FOTO / Slike četnika polijepljene po Vukovaru

Bad Blue Boysi iz Vukovara u tom su gradu polijepili fotografije četnika i pripadnika JNA iz vremena pada grada heroja. Fotografije su zalijepili na zgradu Zajedničkog vijeća općina, tijela Srba u istočnoj Slavoniji, Baranji i zapadnom Srijemu.
Postavili su i transparente "Ko o čemu - Srbi o herojima" i, još veći, "Vlada RH ili RSK!?".
Njihova je to reakcija na najavljenu izložbu "Srpkinja - heroina Velikog rata" u Vukovaru.
Riječ je o izložbi Srpskog kulturnog centra Vukovar, Zajedničkog vijeća općina i Generalnog konzulata RS u spomen na Srpkinje zaslužne za pobjedu u Prvom svjetskom ratu. Prema planu organizatora trebala se danas otvoriti u Vukovaru, no njeno otvaranje je nakon incidenata na Danima srpske kulture u Splitu i Zagrebu neizvjesno, odnosno odluka o tome očekuje se tijekom dana.
Objava o izložbi - danas
Podsjetimo, predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac najavio je jučer da će odluku o održavanju izložbe “Srpkinja” u Vukovaru u utorak objaviti Zajedničko vijeće općina te dodao da je između Grada Vukovara i ZVO sve iskomunicirano i da je sada stvar tehničkog trenutka kada će biti obznanjeno.
“Bez obzira na događaj, i što se pripadnike srpske zajednice utjeruje u strah različitim postupanjima i kampanjama, mi nećemo izgubiti zrelost, niti razum i napravit ćemo ono što je dobro za srpsku zajednicu i sredine u kojima živimo, kao i za cijelu Hrvatsku. Očekujemo i suprotno – da nema produbljivanja mržnji, prijetnji i zastrašivanja. Očekujmo da se naši programi odvijaju bez prisutnih snaga policije”, naglasio je Pupovac.
Rekao je da su oko izložbe u Vukovaru vodili duge razgovore i da je to što će danas biti objavljeno rezultat toga i zrelosti koje institucije i srpska zajednica imaju, “nastojeći da ne povrijedimo nikoga i da se s druge strane prestane zastrašivati i pripisivati Srbima i njihovim predstavnicima ono što oni nisu”.
Anušić: Ima vremena za ove izložbe
Ministri obrane Ivan Anušić i unutarnjih poslova Davor Božinović ustvrdili su u ponedjeljak da izložbe i drugi kulturni događaji u organizaciji predstavnika srpske manjine nisu problem, no sporno je, kažu, njihovo održavanje u studenome jer "ima i i drugih termina".
"Ne treba ići s takvim izložbama u ovim datumima posebno u Vukovaru, kad znamo što ovaj mjesec i ovi datumi, što to znači za hrvatski narod. Nema potrebe za to. Ima vremena za ove izložbe", izjavio je Anušić.
Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović složio se da bi bilo primjerenije najavljenu izložbu u Vukovaru održati u nekom drugom trenutku.
"Koliko je meni poznato, ona se odnosi na Prvi svjetski rat. Međutim, budim malo realni, znamo što takve izložbe mogu izazvati i izazivaju u Vukovaru, pogotovo u ovim danima", napomenuo je.
BBB Vukovar: Teško je dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad
Cijelu objavu Bad Blue Boysa Vukovar prenosimo u nastavku.
"‘ko o čemu, Srbi o herojima…
Teško je dokučiti čemu takva izložba u Vukovaru baš sad u ovo vrijeme i čemu vraćanje toliko duboko u prošlost pored toliko materijala i toliko srpskih heroja iz nekih ne baš tako davnih ratova…
94,17% birača na referendumu o hrvatskoj samostalnosti 19.05.1991. zaokružilo je ZA na listiću. Dio njih nakon toga otišli su u rat iz kojeg se, nažalost, mnogi nisu vratili.
Teško je reći kakav bi danas bio postotak na nekom “takvom” ili “sličnom takvom” referendumu, barem sudeći prema onome što plasiraju medijske marionete na platnim listama onih s istim ciljevima. Onih kojima je uspjeh što više Hrvata živi po svijetu nego u Hrvatskoj.
Teško je reći i koliko se mrtvih okreće u grobu, pa čak i oni koji grob nemaju, ako vide a vide, da je došlo do onoga “potom svoj na svome neće bit Hrvati”.
Teško je povjerovati i da će Srbi u Hrvatskoj živjeti bolje kad se na izložbi prisjete heroja iz Prvog svjetskog rata koji kao da je “jučer bio” usporedno s Domovinskim ratom čije se heroje i vrijednosti sustavno zatire.
Teško je i žalosno za vidjeti da ima onih koji ne vide kako se ovdje ne radi o nekom plesu kola iz KUD-a nego podmuklo smišljenoj provokaciji a s obzirom na događanja i trenutno stanje s one strane istočne granice, vrlo vjerojatno bi bilo bolje i korisnije da se tamo pozabave kulturom, bio bi red (možda, baš možda, s obzirom na tradiciju - baš teško).
Teško je razabrati da li ovakve odluke i poteze donosi Vlada RH ili RSK. Možda bi iduće godine uz Dan primirja kojim se obilježava kraj Velikog rata trebalo obilježiti i Vidovdanski atentat čime su ga isti ponosni slavljenici i započeli. Nešto kao cici mici izložba lika i djela heroja Gavrila Principa. Ili možda ipak da Vlada za team building obilježi pobjedničko hodočašće, do Krfa recimo.
Teško je shvatiti i da ima onih koji se vlastitog imena, povijesti i kulture odriču i to na način da kontradiktorno promiču istu onu kulturu koja je našu htjela uništiti, međutim, još nas ima, još ima Hrvata.
Neka živi Dinamo i majka Hrvatska", poručili su.
