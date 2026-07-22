Hrvatska i BiH potpisale sporazum o suradnji u hitnoj medicini

Sporazum su potpisali hrvatska ministrica zdravstva Irena Hrstić i federalni ministar zdravstva BiH Nediljko Rimac, a odnosi se na hitno medicinsko zbrinjavanje hrvatskih državljana s područja djelovanja Zavoda za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije i Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije kojima je zbog bolesti, stradanja ili ozljede neposredno ugrožen život, pojedini organ ili dijelovi tijela, priopćilo je hrvatsko Ministarstvo zdravstva.