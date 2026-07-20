impetigo
Među djecom na Jadranu se širi zaraza. Ministrica: "Nema razloga za brigu. Uživajmo u ljetu"
Usred turističke sezone se na jadranskoj obali pojavila zaraza impetigom, a najveći broj slučajeva zaraze ovom kožnom bolesti zabilježen je među djecom. Ministrica zdravstva Irena Hrstić je poručila kako se to ne događa svake godine te da je more provjereno čisto. Savjetovala je da treba držati higijenu.
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"Nikakva briga. Ne događa se to svake godine tijekom ljeta. Kako su naveli, treba držati higijenu, a provjereno je i s Hrvatskim zavodom za javno zdravstvo – more je čisto, nema razloga za brigu. Uživajmo u ljetu", rekla je Hrstić za HRT.
Što je impetigo?
Impetigo se prenosi izravnim kontaktom s promjenama na koži, ali i neizravno preko predmeta koje dijete koristi, poput ručnika, igračaka ili posteljine. Zbog toga se često javlja u obiteljima s više djece ili u kolektivima poput vrtića, gdje se bakterije lako prenose s jednog djeteta na drugo.
Ovu infekciju uzrokuju dvije bakterije: ili streptokok grupe A (s blagim simptomima) ili stafilokok aureus (uzrokuje teži oblik, a može razviti veće količine tekućine u prištićima pa se oni i duže zadržavaju na koži, bez pucanja).
Ako se ne liječi na vrijeme, promjene se mogu širiti i po tijelu, a dijete može zaraziti i druge članove obitelji.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), najčešće pogađa djecu predškolske i školske dobi, osobito tijekom toplog i vlažnog vremena kada su kožne ozljede, ubodi kukaca i ogrebotine češći.
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