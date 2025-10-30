Hrvatska ulaže gotovo dvije milijarde eura za obranu: Stižu novi tenkovi, haubice, kamioni...

Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić predstavio je ove projekte, ukupne vrijednosti 1,945 milijardi eura, koji će biti pokrenuti do kraja ove godine. Tri nabave, tenkovi, haubice i kamioni, financirat će se iz europskog instrumenta SAFE, dok će se sustav protudronske zaštite financirati iz državnog proračuna Ministarstva obrane.