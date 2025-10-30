MODERNIZACIJA VOJSKE
Hrvatska ulaže gotovo dvije milijarde eura za obranu: Stižu novi tenkovi, haubice, kamioni...
Odbor za obranu Hrvatskog sabora odobrio je pokretanje četiri velika projekta Ministarstva obrane, čime će Hrvatska vojska u idućim godinama proći kroz značajnu modernizaciju. Riječ je o nabavi sustava protudronske zaštite, samohodnih haubica Caesar, tenkova Leopard 2A8 te teških terenskih kamiona TATRA.
Potpredsjednik Vlade i ministar obrane Ivan Anušić predstavio je ove projekte, ukupne vrijednosti 1,945 milijardi eura, koji će biti pokrenuti do kraja ove godine. Tri nabave, tenkovi, haubice i kamioni, financirat će se iz europskog instrumenta SAFE, dok će se sustav protudronske zaštite financirati iz državnog proračuna Ministarstva obrane.
U realizaciju će biti uključene i hrvatske tvrtke, među njima Končar i Đuro Đaković, uz mogućnost uključivanja i drugih domaćih proizvođača, čime se potiče rast domaće obrambene industrije i jača interoperabilnost Hrvatske vojske s NATO savezom, prenosi Dnevnik.hr.
Sustav protudronske zaštite
Vrijednost: 125 milijuna eura (bez PDV-a)
Ministarstvo obrane planira potpisati Okvirni sporazum s Končarom d.d. za višegodišnje opremanje Hrvatske vojske sustavom protudronske zaštite, koji će se financirati od 2026. do 2029. godine. Projekt obuhvaća dva stacionarna i dva mobilna sustava za zaštitu vojnih objekata.
U prvoj fazi, do sredine 2027., razvijat će se sustavi za praćenje, ometanje i presretanje dronova, povezani u integrirani zapovjedno-nadzorni sustav otporan na kibernetičke prijetnje i potpomognut umjetnom inteligencijom. Druga faza uključuje nabavu mobilnih sustava s topovima kalibra 30 mm.
Končar će biti glavni integrator i proizvođač dijela opreme u suradnji s poljskom tvrtkom Advanced Protection Systems (APS), čime se omogućuje prijenos tehnologije i dijela proizvodnje sustava SKYctrl u Hrvatsku. Projekt također otvara vrata i drugim domaćim proizvođačima.
Samohodne haubice Caesar 155 mm MK2
Vrijednost: oko 320 milijuna eura; Rok isporuke: do 2029.
Nabava 18 samohodnih haubica Caesar MK2 6x6 provodi se zajednički s Francuskom, Estonijom, Bugarskom, Portugalom i Slovenijom, preko francuske Agencije za naoružanje (DGA).
Postupak je podijeljen u dva paketa - osnovni, koji uključuje haubice, i dodatni, koji obuhvaća opremu za izviđanje, sustave upravljanja vatrom, komunikaciju, vozila veze i logistiku.
Ugovor za oba paketa planira se potpisati istodobno, a sredstva dolaze iz instrumenta SAFE. Rok isporuke je 2029. godine.
Tenkovi Leopard 2A8
Vrijednost: oko 1,3 milijarde eura; Isporuka: 2028. - 2030.
Hrvatska će do kraja godine potpisati ugovor o kupnji 44 najmodernija tenka Leopard 2A8, uz tri simulatora, pričuvne dijelove i logističku podršku.
Prvi tenkovi trebali bi stići 2028. godine, a isporuka će biti dovršena do 2030.
Financiranje će također biti osigurano iz EU instrumenta SAFE. Odluku o pripremnim radnjama za nabavu Vlada je donijela u studenom 2024.
Teški terenski kamioni TATRA T-815-7
Vrijednost: oko 200 milijuna eura; Rok isporuke: 2026. - 2030.
Hrvatska će sudjelovati u zajedničkoj nabavi 420 terenskih kamiona TATRA T-815-7 (pogoni 6x6 i 8x8) zajedno s Češkom i Slovačkom.
Okvirni sporazum, koji će se potpisati do kraja godine, omogućit će i ugovor između Đuro Đaković Specijalna vozila d.d. i Tatra Defence Systems - čime će se završna montaža i održavanje kamiona odvijati u Hrvatskoj.
Kamioni ispunjavaju sve NATO standarde balističke i protuminske zaštite te su već u upotrebi u 21 članici Saveza. Vrijednost projekta iznosi oko 200 milijuna eura, a isporuke će se odvijati od 2026. do 2030. godine.
