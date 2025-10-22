Anušić uputio dramatično upozorenje: Svjedočimo porastu raznih vrsta ugroza

Saborski zastupnici danas raspravljaju o konačnim prijedlozima izmjena dva zakona iz resora obrane - Zakona o obrani, kojim se ponovno nakon 17 godina uvodi obvezno temeljno vojno osposobljavanje, te Zakonu o službi u Oružanim snagama RH.
Ministar obrane Ivan Anušić predstavio je dva navedena Zakona.
"Svjedočimo porastu raznih vrsta ugroza zbog kojih je potrebno brzo i učinkovito djelovanje šire zajednice u pomoći ugroženim dijelovima teritorija", poručio je Anušić. Poručio je da je gledajući trendove u Europi sve više zemalja uvelo ili razmatra uvođenje vojnog roka.
"Vojna obaveza i obrana Republike Hrvatske dužnost je svih za to sposobnih državljana. Dopušten je prigovor savjesti onima kojima zbog svojih vjerskih ili moralnih razloga nisu pripravni sudjelovati u obavljanju vojničkih dužnosti. Te su osobe obvezne ispunjavati druge dužnosti koje se određene zakonom", poručio je Anušić, a prenosi net.hr.
"Vojno osposobljavanje trajat će dva mjeseca i provodit će se na tri lokacije, zasada, do pet naraštaja godišnje te do 800 ročnika po naraštaju. Predloženim Zakonom prepoznali smo sve kategorije vojnih obveznika i propisali pravo na odgodu ili oslobađanje od temeljnog vojnog osposobljavanja, kao i mogućnost prekida u određenim situacijama", objasnio je Anušić.
Anušić je pojasnio kako je došlo do izmjena u konačnom prijedlogu Zakona u odnosu na tekst koji je razjašnjen u prvom čitanju.
"Tako kod osoba koje se oslobađaju temeljne vojne obveze uveden je novak službenik pravosudne policije koji podnosi zahtjev za oslobađanjem od obveze temeljnog vojnog osposobljavanja. Detaljnije propisana uredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju. Tu prednost ostvarit će jednokratno nezaposlena osoba koja je završila temeljno ili dragovoljno vojno osposobljavanje i razvrstavni pričuvnik koji se zapošljava na neodređeno vrijeme u državnim tijelima te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i to pod jednakim uvjetima kao i drugi kandidati", pojasnio je Anušić.
