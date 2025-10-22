Anušić uputio dramatično upozorenje: Svjedočimo porastu raznih vrsta ugroza

"Tako kod osoba koje se oslobađaju temeljne vojne obveze uveden je novak službenik pravosudne policije koji podnosi zahtjev za oslobađanjem od obveze temeljnog vojnog osposobljavanja. Detaljnije propisana uredba koja se odnosi na prednost pri zapošljavanju. Tu prednost ostvarit će jednokratno nezaposlena osoba koja je završila temeljno ili dragovoljno vojno osposobljavanje i razvrstavni pričuvnik koji se zapošljava na neodređeno vrijeme u državnim tijelima te upravnim tijelima jedinica lokalne i područne regionalne samouprave i to pod jednakim uvjetima kao i drugi kandidati", pojasnio je Anušić.