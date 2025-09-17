Oglas

Borbena moć 25

FOTO / Održana spektakularna vježba Hrvatske vojske

author
N1 Info
|
17. ruj. 2025. 14:26
17.09.2025., Slunj -
Neva Zganec/PIXSELL

Održana je najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Borbena moć 25 u posljednjih sedam godina.

Radi se o sveobuhvatnom procesu vojnog planiranja na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” gdje su demonstracijom predstavljene sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava uvedenih u operativnu uporabu u posljednjih godinu dana.

Na svečanosti su sudjelovali predsjednik RH Zoran Milanović, načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid te ministar obrane Ivan Anušić.

17.09.2025., Slunj
17.09.2025., Slunj
17.09.2025., Slunj
Teme
Hrvatska vojska Ivan Anušić Zoran Milanović

