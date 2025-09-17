FOTO / Održana spektakularna vježba Hrvatske vojske

Održana je najveća združena vojna vježba Oružanih snaga Borbena moć 25 u posljednjih sedam godina.
Radi se o sveobuhvatnom procesu vojnog planiranja na vojnom poligonu “Eugen Kvaternik” gdje su demonstracijom predstavljene sposobnosti manevra i borbene moći svih novonabavljenih sustava uvedenih u operativnu uporabu u posljednjih godinu dana.
Na svečanosti su sudjelovali predsjednik RH Zoran Milanović, načelnik Glavnog stožera OSRH Tihomir Kundid te ministar obrane Ivan Anušić.
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
Neva Zganec/PIXSELL
