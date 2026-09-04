Hrvatske šume upozoravaju građane: Ne približavajte se radovima u Maksimiru

U priopćenju se navodi kako su djelatnici Uprave šuma Podružnica Zagreb posljednjih mjeseci zaokupljeni radovima, s ciljem sanacije štete od nevremena diljem Medvednice i niza zagrebačkih park šuma. Riječ je o velikom nevremenu koje je u ožujku pogodilo Zagreb i okolicu te uzrokovalo velike štete u zagrebačkim šumama, od kojih je veliki dio bio na područjima koja su teško dostupna za strojeve. Veliki dio proljeća, napominju, obilježili su nepovoljni vremenski uvjeti koji nisu dopuštali siguran rad mehanizacije niti izvođenje radova bez rizika od dodatnog oštećenja šumskog tla.

