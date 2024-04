Hrvatski generalski zbor pozvao glasače na izbore, citirali Tuđmana

Podijeli :

Marin Tironi/PIXSELL

Hrvatski generalski zbor u četvrtak je pozvao glasače da u što većem broju izađu na izbore te im poručio neka im riječi prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, koje su i njihov službeni moto - Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što - budu putokaz kod odlučivanja.

Parlamentarni izbor, kažu, nisu samo praznik demokracije, nego i prilika za iskazivanje želje u kojem pravcu treba ići u budućim vremenima.

Ističu da daju potporu svim političkim opcijama koje se u izbornoj utakmici nadmeću nuđenjem vjerodostojnih programa i iznošenjem konkretnih rezultata u argumentiranoj i civiliziranoj raspravi.

U tom duhu dodaju da “Hrvatski generalski zbor podržava sve opravdane kritike upravljačke prakse, ali osuđuje sve ono što bi se moglo okvalificirati kao nasrtaj na ustavnopravni poredak i hrvatske institucije”.

Hrvatski generalski zbor otvorio knjigu sućuti za generala Miljavca

“Hrvatski generalski zbor podupire programe koji podrazumijevaju jedinstvo na temelju nacionalne pomirbe i međusobnog uvažavanja koje nas je krasilo devedesetih i što je u konačnici presudno pridonijelo nastanku samostalne države te je utkano u njezine temelje. Programe koji čuvaju uspomenu i skrbe za hrvatske branitelje koji su u borbi za samostalnu i suverenu Hrvatsku dali najviše, a osobito na one koji su za slobodu položili svoje živote, one za kojima se još traga i one koji su izgubili svoje zdravlje”.

Navode također da Hrvatski generalski zbor “u demokratskom ozračju i bez ikakve ograde prihvaća različitosti i pravo na drugačije mišljenje, ali uz uljuđeno nadmetanje koje ne vrijeđa suparnike i u kojem nitko ne može biti iznad Ustava i zakona te uz jednaki početni položaj svakoga, a glasači, a to su i članovi Hrvatskog generalskog zbora kao pojedinci, neka slobodno i pametno odrede kome će dati povjerenje”.

“Izađimo na izbore u što većem broju, a riječi prvog hrvatskog predsjednika Franje Tuđmana, a koje su i službeni moto Hrvatskog generalskog zbora, ‘Uvijek i sve za Hrvatsku, a našu jedinu i vječnu Hrvatsku ni za što!’, neka glasačima kod odlučivanja 17. travnja budu dominantna vodilja i putokaz!”, poručuju iz Hrvatskog generalskog zbora u priopćenju koje je potpisao njihov predsjednik umirovljeni general-bojnik Marinko Krešić.

