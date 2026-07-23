Profesor o afričkoj svinjskoj kugi: Potreban je potpuni odstrel divljih svinja, ugroza su za svinjogojstvo

"Oni nisu komplicirani za provesti. Došlo je toplije vrijeme, počele su migracije životinja i ljudi su više na otvorenom. Zato, podržavam strože kontrole na čobanijadama i drugim događajima gdje se okupljaju ljudi. Jer, ništa nismo naučili, ovo će nam se događati iz godine u godinu i uvijek ćemo tražiti krivnju u drugima, a mi smo glavni problem", zaključio je Vladimir Margeta.