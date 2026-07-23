VLADIMIR MARGETA
Profesor o afričkoj svinjskoj kugi: Potreban je potpuni odstrel divljih svinja, ugroza su za svinjogojstvo
Hrvatsko svinjogojstvo pred konačnim je slomom, zbog širenja afričke svinjske kuge nalazi se na rubu potpunog bankrota, upozoravaju iz Hrvatske poljoprivredne komore, tražeći masovni odstrel divljih svinja koje, kažu, treba tretirati kao biološku opasnost. Ministar poljoprivrede David Vlajčić sutra u Osijeku organizira sastanak Nacionalnog kriznog stožera, a mi smo ususret tom sastanku razgovarali s profesorom Vladimirom Margetom s Agronomskog fakulteta u Zagrebu, koji se slaže da je nužan masovni odstrel divljih svinja, ali da je ipak ključan ljudski faktor.
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Dakle, problem je značajan, s 22. srpnjem je potvrđeno 101 izbijanje afričke svinjske kuge na objektima na kojima se drže svinje i glavna je zadaća ne dopustiti daljnje širenje.
O tome je više naš Ivan Hrstić razgovarao s Vladimirom Margetom, profesorom na osječkom Fakultetu agrobiotehničkih znanosti.
"Situacija je alarmantna, što utječe na samu efikasnost svinjogojstva i dobit koju su svinjogojci planirali", kazao je pa komentirao njihovu ogorčenost, zbog čega tvrde da su glavni problem divlje svinje:
"Nakon tri godine iskustva, nažalost, moramo reći da je najveći problem ljudski faktor - nemar. Divlje svinje su nositelj, ali glavni prijenosnik je čovjek. Mjera koju nismo poduzeli na vrijeme, a trebali smo, jest potpuni odstrel divljih svinja. Pozdravljam odluku otprije nekoliko dana da se ide u potpuni odstrel. Danska, Njemačka i Češka su potpuno odstrijelile divlje svinje i maknule ih iz šuma jer su ugroza za domaće svinjogojstvo. Zato su poznate radikalne mjere."
Apelirao je na uzgajivače i javnost da poštuju propise.
"Oni nisu komplicirani za provesti. Došlo je toplije vrijeme, počele su migracije životinja i ljudi su više na otvorenom. Zato, podržavam strože kontrole na čobanijadama i drugim događajima gdje se okupljaju ljudi. Jer, ništa nismo naučili, ovo će nam se događati iz godine u godinu i uvijek ćemo tražiti krivnju u drugima, a mi smo glavni problem", zaključio je Vladimir Margeta.
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