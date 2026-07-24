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Tomislav Malić

Veterinari o situaciji s afričkom svinjskom kugom: "Selo gori, a naš ministar se češlja"

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N1 Info
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24. srp. 2026. 12:58
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Danas je u Osijeku održan sastanak Nacionalnog kriznog stožera zbog afričke svinjske kuge. O toj temi naša Nina Kljenak u Novom danu razgovarala je s Tomislavom Malićem iz Udruge veterinarskih organizacija.

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Budi prvi koji će ostaviti komentar
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