Tomislav Malić
Veterinari o situaciji s afričkom svinjskom kugom: "Selo gori, a naš ministar se češlja"
Danas je u Osijeku održan sastanak Nacionalnog kriznog stožera zbog afričke svinjske kuge. O toj temi naša Nina Kljenak u Novom danu razgovarala je s Tomislavom Malićem iz Udruge veterinarskih organizacija.
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SK
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