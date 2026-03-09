PODACI SINDIKATA
Oko 250 naših pomoraca na brodovima u Omanskom zaljevu, nitko nije napadnut
Nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca, mnogi su svjetski pomorci ostali "zatočeni" u vodama Omanskog zaljeva, a među njima je i oko 250 hrvatskih moreplovaca
Oglas
Kako tankeri i brodovi koji prevoze ukapljeni plin već šest dana ne mogu kroz Hormuški tjesnac, koji je Iran zatvorio nakon silovitih napada SAD-a i Izraela na njihovu zemlju, provjerili smo u Sindikatu pomoraca jesu li svi naši pomorci na sigurnom.
"Oko 250 hrvatskih pomoraca nalazi se na brodovima koji stoje u Omanskom zaljevu. Svi su dobro i nitko od njih nije napadnut, odnosno nisu napadnuti brodovi na kojima se nalaze", naglasio je glavni tajnik Sindikata pomoraca Neven Melvanu izjavi za portal n1info.hr.
Suočeni su problemima koje trenutačno imaju i ostali putnici s Bliskog istoka jer je malo letova kojima se mogu vratiti kući. To bi uskoro mogao postati ozbiljniji problem za one kojima završava, odnosno počinje smjena plovidbe.
Kroz Hormuški tjesnac prolazi petina svjetske nafte
Omanski zaljev s Perzijskim zaljevom na sjeverozapadu spaja Hormuški tjesnac. Jedan od geostrateški i prometno važnijih pomorskih puteva (zbog tankerskog prijevoza nafte i ukapljenog prirodnog plina iz Perzijskoga zaljeva).
Kroz Hormuški tjesnac prolazi približno petina svjetske trgovine naftom, a prije napada na Iran svakodnevno je njime prolazilo na desetke tankera sa sirovom naftom i ukapljenim prirodnim plinom iz zemalja Zaljeva – Saudijske Arabije, Iraka, Ujedinjenih Arapskih Emirata, Kuvajta i Katara.
Na svjetskom tržištu rada zaposleno je ukupno 16000 naših pomoraca.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas