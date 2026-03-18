Iranske vlasti, prema dostupnim informacijama, ciljale su više od desetak sličnih brodova. U blizini iračke obale zabilježeni su tankeri u plamenu, za koje Iran tvrdi da su pogođeni podmorskim bespilotnim vozilima. Teretni brod iz Tajlanda pogođen je prije tjedan dana tijekom pokušaja prolaska kroz Hormuški tjesnac, a troje članova posade i dalje se vodi kao nestalo.