UDAR NA EKONOMIJU
VIDEO / Ovi tankeri su glavna meta iranskih napada: "Jasno je koliko su ranjivi"
Na posebnoj meti iranskih projektila su tankeri za ukapljeni naftni plin, a to nikako nije bez razloga. Ako se pita one koji ga napadaju.
A jedan se takav brod nalazio u Perzijskom zaljevu svega nekoliko dana prije početka sukoba, no uspio je na vrijeme i sigurno napustiti područje. Riječ je o plovilu vrijednom desetke milijuna dolara, i to bez tereta, duljine oko 150 metara.
Iranske vlasti, prema dostupnim informacijama, ciljale su više od desetak sličnih brodova. U blizini iračke obale zabilježeni su tankeri u plamenu, za koje Iran tvrdi da su pogođeni podmorskim bespilotnim vozilima. Teretni brod iz Tajlanda pogođen je prije tjedan dana tijekom pokušaja prolaska kroz Hormuški tjesnac, a troje članova posade i dalje se vodi kao nestalo.
"Iz neposredne blizine ovakvih brodova jasno je koliko su ranjivi na napade dronovima, projektilima ili brzim čamcima, odnosno na oblike asimetričnog ratovanja koje Iran posjeduje i može koristiti", prenosi CNN s lica mjesta.
Upravo zbog toga Hormuški tjesnac trenutačno je praktički zatvoren. Posljedica je da se nafta iz Perzijskog zaljeva, koji osigurava oko 20 posto svjetske opskrbe, trenutačno ne može izvoziti.
Iran je pritom jasno poručio da će nastaviti s napadima. Predsjednik iranskog parlamenta na platformi X objavio je da se situacija u Hormuškom tjesnacu neće vratiti na stanje prije rata, što dodatno potvrđuje ozbiljnost prijetnji.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa nastoji ponovno otvoriti ovaj ključni pomorski pravac kako bi brodovi ponovno mogli prometovati. Prije izbijanja sukoba kroz tjesnac je dnevno prolazilo oko 140 brodova u oba smjera, dok ih je danas tek nekoliko.
Iranci pregovaraju s osam zemalja
Hormuški tjesnac ključan je za globalnu trgovinu. Njime prolaze tankeri s gorivom, kontejnerski brodovi s robom široke potrošnje, uključujući proizvode poput namještaja, hrane i sirovina. Svako zaustavljanje prometa kroz taj koridor izravno se odražava na globalne cijene i troškove života.
Trenutačno su stotine brodova blokirane s obje strane tjesnaca. Sjedinjene Države pozvale su niz zemalja, uključujući Kinu, Japan, Južnu Koreju i članice NATO-a, da pomognu u njegovu ponovnom otvaranju, no zasad nema konkretnih odgovora.
Istodobno, pojedine države pokušavaju osigurati vlastite aranžmane s Iranom. U posljednjih tjedan dana zabilježeni su tankeri koji su sigurno prošli prema Indiji i Pakistanu, a prije dva dana jedan brod iz Hong Konga također je uplovio u Perzijski zaljev.
Iranske vlasti tvrde da pregovaraju s najmanje osam zemalja kako bi omogućile siguran prolaz tankerima s energentima, uz uvjet da se nafta plaća u kineskoj valuti.
Iako je prerano procijeniti hoće li takvi dogovori zaživjeti, jasno je da Iran nastoji nametnuti vlastite uvjete za korištenje jednog od najvažnijih svjetskih pomorskih pravaca, pritom prijeteći brodovima koji ih ne prihvate.
Za sada, Sjedinjene Države nisu uspjele pronaći rješenje za ovu krizu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare