HUBOL: Liječnici u hitnoj su izloženi nasilju i sve češće imaju simptome kroničnog umora

Zbog prirode posla, liječnici u hitnoj medicini kao i svi ostali djelatnici u toj službi, značajno su izloženiji različitim oblicima nasilja nego kolege u drugim specijalizacijama. Čak 39 posto specijalista i 32 posto specijalizanata ne osjeća se fizički sigurnima na svom radnom mjestu - podaci koji su osjetno lošiji od prosjeka za ostale liječnike. Ovo ne govori samo o mogućnosti prijetnji i nasilja, nego i o trajnom osjećaju ranjivosti koji prati njihov rad. Posebno zabrinjava što je verbalno nasilje postalo gotovo svakodnevna pojava, u posljednjih godinu dana šest od deset liječnika hitne medicine bilo je izloženo verbalnom vrijeđanju. Kod ostalih specijalizacija, vrijeđanju je na radnom mjestu izloženo tri od deset liječnika.