"hrvatska raj na zemlji"

I Bačić komentirao Kekinovu pjesmu: Nisam se baš posvetio glazbenom postignuću gospodina, ali...

N1 Info
10. velj. 2026. 11:54
Nekadašnji frontmen Hladnog piva predstavio je u ponedjeljak svoju navijačku pjesmu i prateći spot, a koja je nastala kao odgovor premijeru koji je rekao da hrvatski sportaši "sigurno ne puštaju Kekina uoči utakmica".

Pjesmu je danas komentirao potpredsjednik Vlade Branko Bačić.

Odgovarajući na pitanje našeg reportera je li čuo pjesmu i sviđa li mu se, Bačić je kazao:

"Čuo sam je samo u prolazu, nisam se baš posvetio glazbenom postignuću gospodina Kekina u toj pjesmi.

Čuli smo da je to njegov doprinos. Hrvatska, kako ju je nazvao, raj na zemlji možda nije raj, ali u Hrvatskoj se danas živi puno bolje nego prije vlada kojima smo preuzeli odgovornost. Nastavit ćemo svoj posao i dalje", rekao je Bačić.

Mile Kekin branko bačić

