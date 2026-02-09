Plenković nakon što je poslušao pjesmu Mile Kekina: Simpatično. Da je bilo više vremena, bila bi uspješnija

"Oni koji pjevaju navijačke pjesme ne moraju biti u strahu da će ih njegova pjesma zamijeniti. Nisam siguran da će to motivirati one koji osvajaju medalje ili one koji su peti ili šesti. Lako se razotkriva gdje smo. Moj dojam je da se radi o simpatičnoj pjesmici. Da su imali više vremena, možda bi bila to borbenija i uspješnija pjesma", izjavio je premijer.