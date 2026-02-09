Oglas

"RAJ NA ZEMLJI"

Plenković nakon što je poslušao pjesmu Mile Kekina: Simpatično. Da je bilo više vremena, bila bi uspješnija

author
N1 Hrvatska
|
09. velj. 2026. 20:00
Andrej Plenković
N1

Premijer Andrej Plenković komentirao je odlazak Marina Piletića s dužnosti ministra rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, pritom ga pohvalio za sve što je učinio, usput i opravdao za sve "eventualne pogreške ili propuste", a na kraju otkrio javnosti i da je posluša novu pjesmu Mile Kekina "Hrvatska je raj na zemlji".

Oglas

Ona je nastala upravo kao odgovor premijeru iz razloga što je rekao da hrvatski sportaši "sigurno ne puštaju Kekina uoči utakmica".

"Oni koji pjevaju navijačke pjesme ne moraju biti u strahu da će ih njegova pjesma zamijeniti. Nisam siguran da će to motivirati one koji osvajaju medalje ili one koji su peti ili šesti. Lako se razotkriva gdje smo. Moj dojam je da se radi o simpatičnoj pjesmici. Da su imali više vremena, možda bi bila to borbenija i uspješnija pjesma", izjavio je premijer.

Dodao je i da mu ne smeta ako netko to sluša i stotinu puta na dan jer "on nikome ništa ne brani, za razliku od oporbe".

PROČITAJTE JOŠ

Teme
Mile Kekin andrej plenković navijačka pjesma raj na zemlji

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ