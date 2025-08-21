Većina umirovljenika ne ide na more: "S mirovinom od 300 do 500 eura ne može se"

Najviše umirovljenika ove godine na more ne ide jer si to ne mogu priuštiti. To je u anketi portala Mirovina.hr poručilo čak 57 posto od oko 1.000 ispitanih. Čak 25 posto njih odgovorilo je da ima premala mjesečna primanja da bi otišli do mora, no neki od njih ipak su u mjesečnom budžetu našli novca za odlazak na more. Ukupno 25 posto umirovljenika reklo je kako su na moru već bili ili će ići.