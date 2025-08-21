Većina umirovljenika ne ide na more: "S mirovinom od 300 do 500 eura ne može se"

Zbog malih mirovina većina umirovljenika more može vidjeti samo na televiziji. Manjina na moru ima svoju nekretninu ili ide kod obitelji. Umirovljenike smo pitali idu li ove godine na more, a najviše njih, točnije čak 57 posto reklo je kako si odlazak na more ne mogu priuštiti. Isto tako, neke starije osobe ne mogu putovati zbog zdravlja.
Sa portala Mirovina.hr odlučili su umirovljenike pitati idu li ove godine na ljetovanje. Većina umirovljenika zbog preniskih mirovina na more ovo ljeto ne može ići, što nije iznenađenje. Inače, sve više stranih turista umirovljenika dolazi na Jadran, gdje putuje sve manje naših umirovljenika.
Više od 50 posto umirovljenika ne može na more
Najviše umirovljenika ove godine na more ne ide jer si to ne mogu priuštiti. To je u anketi portala Mirovina.hr poručilo čak 57 posto od oko 1.000 ispitanih. Čak 25 posto njih odgovorilo je da ima premala mjesečna primanja da bi otišli do mora, no neki od njih ipak su u mjesečnom budžetu našli novca za odlazak na more. Ukupno 25 posto umirovljenika reklo je kako su na moru već bili ili će ići.
Iako umirovljenike na ostanak kod kuće ovo ljeto većinom ‘prisiljavaju’ niske mirovine, neki od njih putovati ne mogu zbog narušenog zdravlja. Ukupno sedam posto starijih osoba na more ne mogu jer im to zdravlje ne dopušta. Također, ima i onih koji na more ne mogu ići, takvih je u našoj anketi devet posto.
Umirovljenici su sa svojim niskim mirovinama revoltirani. To su pokazali i komentari onih koji na more zbog malih mjesečnih mirovina ne mogu ići.
"Užas! Jako dobro se zna da se s mirovinom od 300 do 500 eura ne može biti", rekla je umirovljenica Barbara dok je Ivan komentirao da stariji u Hrvatskoj jedino mogu skupljati boce, a ne putovati.
Za najjeftinije ljetovanje treba izdvojiti čak 70 posto prosječne mirovine. Riječ je o najjeftinijem ljetovanju za umirovljenike nakon kojega će umirovljenik morati preživljavati sa 180 eura.
