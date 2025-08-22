IDS-ovac o koaliciji s HDZ-om: To su špekulacije, ne odustajemo od svojih vrijednosti

V.d. predsjednika IDS-a i saborski zastupnik Loris Peršurić rekao je u petak kako medijske tvrdnje o navodnom ulasku IDS-a u koaliciju s HDZ-om i u Vladu nemaju nikakvo uporište, već je riječ o špekulacijama koje se periodično pojavljuju u medijima.
Dodao je da je stranka u potpunosti usmjerena na svoje vrijednosti i predstojeće unutarstranačke izbore.
"IDS ostaje svoj. Imamo svoje vrijednosti i nikada od njih nećemo odustati, kao što smo to kontinuirano pokazivali do sada. Stranku i njen smjer uvijek su usmjeravali njezini članovi i glasači pa će tako biti i ubuduće, bez obzira na brojne špekulacije, nagađanja i spinove nekih", istaknuo je Peršurić u priopćenju za javnost.
Kaže kako prioritet IDS-a "ostaje dobrobit Istre i svih građana Istre" te da je "IDS oduvijek bio netko tko je branio interese ovog dijela Hrvatske".
V.D. predsjednika stranke naveo je također kako IDS i dalje provodi program temeljen na regionalnosti, europskoj orijentaciji i liberalnim vrijednostima, te kako su projekti i zakoni koji pridonose boljem životu u Istri uvijek imali podršku stranke.
Govoreći o unutarstranačkim izborima, Peršurić je istaknuo da se svakodnevno susreće sa članovima stranke i podružnicama po cijeloj Istri.
"Kad sam preuzeo funkciju v.d.-a, prioritet mi je bio okupiti stranku, razgovarati sa članovima i provesti Izborni sabor. Pred nama je dvomjesečni proces, a ono što osobno osjećam kroz doslovno svakodnevni razgovor s članovima je iskrena želja da IDS ostane snažna regionalna stranka, s vjerodostojnom i snažnom organizacijom na svim razinama, a veliki odaziv na svim sastancima to mi i potvrđuje", rekao je.
Osvrnuo se i na aktualne reakcije dijela saborskih kolega iz SDP-a u kontekstu navodne moguće rekonstrukcije Vlade, rekavši kako je "SDP velika stranka i zaslužuje poštovanje, ali s ovakvim načinom komunikacije nekih pojedinaca si sigurno ne olakšava put prema vlasti".
"To nije mišljenje samo IDS-a, već i drugih oporbenih stranaka, pa i dijela njihovih vlastitih članova. Mi u IDS-u vjerujemo da je građanima dosta prepucavanja i praznih parola. Naša je zadaća nuditi rješenja, jer naš rad mora donositi konkretan boljitak građanima Istre i općenito ovog dijela Hrvatske", poručio je Peršurić.
"Drugi neka se pozabave sami sobom, a IDS će, kao i do sada, nastaviti raditi na boljitku najuspješnije hrvatske regije", dodao je.
