Idući tjedan počinje cijepljenje protiv gripe

Pravo na besplatno cijepljenje imaju osobe starije od 65 godina, kronični bolesnici, štićenici i zaposlenici domova za starije i ustanova za dugotrajnu njegu, trudnice i zdravstveni djelatnici. U tu skupinu ulaze i djeca s bolestima pluća, srca ili metabolizma, kao i mlađi pacijenti koji zbog terapije lijekovima koji sadrže acetilsalicilnu kiselinu imaju povećan rizik od Reye sindroma.