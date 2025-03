In memoriam: Otišao je Gospodin Sudac

Podijeli :

Umro je predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić.

Više sam puta imala čast intervjuirati Gospodina Suca Radovana Dobronića.

Kad sam ga prvi put zamolila da dođe u Točka na tjedan bio je “samo” sudac, nije još bio ni blizu biti šef Vrhovnog suda, ma ni u primisli. Mnoge su ga njegove kolege opisivali kao “čudaka čija će bezumna presuda za franak pasti na višim instancama”.

Puna dva sata smo bili na telefonu, objašnjavao mi je svaki detalj presude, što je sve proučio, koje izvore konzultirao u donošenju te odluke i pisanju obrazloženja. Insistirao je da pročitam presudu od 80 plus stranica, da mu se poslije javim da bi on ocijenio jesam li se dobro pripremila. Nikad teže nisam došla do nekog intervjua i nikad se oko nijednoga nisam toliko trudila.

Bio je to težak intervju, trajalo je gotovo tri sata – pustili smo ga u dva djela.

Preminuo predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić

Odjek među ljudima kojima su krediti u CHF-u doslovno uništili živote bio je nevjerojatan, njima je bio i namijenjen ali…javljali su se i brojni drugi, koji nisu imali veze sa švicarcima, koji su u tom čovjeku vidjeli ono što bi sudac treba biti – temeljit, odgovoran, potkovan i nepokolebljiv.

Gospodin Sudac Radovan Dobronić bio je utemeljenje pravosuđa koje nije pokleknuo niti pred moći niti pred novcem niti pred udruženim interesnim skupinama u samom sudstvu. Dobar čovjek, uz to.

Zadužili ste hrvatsku državu poštenim i vrijednim radom, bili ste uzor mnogima u sudstvu čija imena nikad nećemo vidjeti na optuženicima, i jedna od zadnjih brana onima na suprotnoj strani koji srozavaju ugled i vjeru u pravosuđe.

Počivali u miru, sudac Dobronić, neka Vam je vječna hvala i slava.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Spriječite im ulazak u dom: Mravi mrze miris ovog predmeta Ni ocat ni soda bikarbona: Ovo je najbolji trik za čišćenje pećnice