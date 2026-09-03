Inspekcija stigla na Vis, belgijski državljanin mora ukloniti ogradu pod naponom

O tom su slučaju danas pisali hrvatski mediji koji su naveli da se radi o Belgijancu Emielu Constantu Fabreu iz Antwerpena. Osim što je ogradio svoje zemljište ograda je postavljena i na susjedno zemljište koje nije njegovo vlasništvo, kao i dijelom do mora zbog čega je građanima bio onemogućen pristup moru. Mediji su naveli da se radi o kazališnom redatelju, vizualnom umjetniku i piscu.