"nije bio upoznat sa zakonima"
Inspekcija stigla na Vis, belgijski državljanin mora ukloniti ogradu pod naponom
Državljanin Belgije koji je na Visu žicom pod naponom ogradio uvalu u čijem dijelu se nalazi njegova kuća i prilaz moru treba je odmah ukloniti, a protiv njega je podnesena prekršajna prijava zbog zagrađivanja pomorskog dobra, priopćilo je u četvrtak Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.
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Službenici Lučke kapetanije Split danas su izvršili hitan inspekcijski nadzor pomorskog dobra na području uvale Vela Čavojnica na otoku Visu površine 120 kvadrata, odmah nakon saznanja o kršenju odredbi Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama.
"Inspekcijom ovlaštenih službenika Lučke kapetanije, Ispostave Vis, pomorske policije i komunalnog redara Grada Visa utvrđeno je kako je na dijelu pomorskog dobra sa lijeve i desne strane uvale Vela Čavojnica, postavljena žičana ograda pod naponom visoka oko 160 centimetara, uslijed čega je onemogućen prilaz plaži. Prilikom dolaska na uviđaj zatečen je vlasnik, belgijski državljanin, kojem je odmah naloženo uklanjanje zatečene ograde", navodi se u priopćenju.
U Ministarstvu dodaju kako je Belgijac u svoju obranu rekao da nije upoznat sa zakonima Republike Hrvatske i da će ukloniti žičanu ogradu odmah po nalogu. Lučka kapetanija Split izdat će pisano rješenje o uklanjanju ograde te će podnijeti prekršajnu prijavu zbog zagrađivanja pomorskog dobra.
O tom su slučaju danas pisali hrvatski mediji koji su naveli da se radi o Belgijancu Emielu Constantu Fabreu iz Antwerpena. Osim što je ogradio svoje zemljište ograda je postavljena i na susjedno zemljište koje nije njegovo vlasništvo, kao i dijelom do mora zbog čega je građanima bio onemogućen pristup moru. Mediji su naveli da se radi o kazališnom redatelju, vizualnom umjetniku i piscu.
U gradu Visu su za slučaj doznali od novinara, a nakon objave teksta zvalo ih je više građana, zbog čega su na teren poslani komunalni redari.
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