Inspektorat povukao četiri vrste mesnih proizvoda

N1 Info
16. velj. 2026. 21:43
Shutterstock / Ilustracija

Inspektorat je objavio detalje o opozvanim proizvodima.

Riječ je o proizvodima dobivenim od svježeg svinjskog mesa u kojem su utvrđeni perfluoroalkil spojevi (PFAS) iznad dozvoljene granice u svinjskom mesu, priopćio je Inspektorat.

Proizvodi koji se povlače su:

  • Jezik svinjski – dimljeni, LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 10.03.2026. i LOT 040005, najbolje upotrijebiti do 12.03.2026.
  • Kišov jeger, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006 rok trajanja 04.03.2026.
  • Domaća kobasica, LOT 030005, rok trajanja 01.03.2026. i LOT 030006, rok trajanja 04.03.2026.
  • Pečeni prsni vršci, LOT 040004, najbolje upotrijebiti do 26.02.2026. i LOT 040005 najbolje upotrijebiti do 02.03.2026.

Proizvode na tržište stavlja Meso-prerada mesa Kiš iz Donjeg Kraljevca te se obavijest odnosi isključivo na proizvode s navedenim podacima.

