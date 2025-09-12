"Provedeni nadzori ususret i tijekom turističke sezone 2025. ukazali su kako velik broj gospodarskih subjekata posluje u skladu sa zakonima i propisima no kod određenog broja subjekata postoji potreba za poboljšanjem. Nadzori su pokazali i kao učinkovit mehanizam koji izravno doprinosi jačanju pravne sigurnosti, zaštiti potrošača i poštivanju prava radnika, a uz koordinirani i sveobuhvatni pristup znatno je podignuta razina sigurnosti, kvalitete usluge i zakonitosti poslovanja u turističkom sektoru", zaključuju iz DIRH-a.