HEP ugrađuje pametna brojila. Donose niz prednosti, ali jedna se nekima neće svidjeti
Projekt Hrvatske elektroprivrede (HEP) o kojemu smo već pisali početkom godine, u punom je jeku. Radi se o 86,5 milijuna eura vrijednoj zamjeni postojećih brojila električne energije tzv. pametnim brojilima.
HEP - Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) besplatno postavlja digitalna brojila svim potrošačima - i u kućanstvima i u prostorima pravnih osoba. Brojila za struju su 'pametna' jer ih se može očitavati na daljinu. To znači da nema više potrebe za dostavom stanja potrošnje niti za dolazak službenika koji očitavaju brojila. Osim toga, tamo gdje su već ugrađena pametna brojila nema više potrebe ni za paušalnim plaćanjem električne energije, a i troškovi potrošača trebali bi biti manji.
Sama zamjena brojila traje desetak minuta. Rok za zamjenu svih brojila u Hrvatskoj je kraj 2029. godine. Mjesečno ih se u prosjeku zamijeni četrdesetak tisuća, a do sada je ukupno zamijenjeno više od milijun brojila od ukupno 2,6 milijuna.
Bez akontacijskih rata i procjena potrošnje
Zamjena odnosno ugradnja novih brojila provodi se na temelju nekoliko kriterija: isteka radnog vijeka, odnosno tehnološke zastarjelosti brojila; isteka zakonskog roka ovjere uređaja; nedostupnosti ili otežanog pristupa obračunskom mjernom mjestu i sličnog.
Jedna od prednosti je što nakon ugradnje pametnih brojila više neće biti potrebe za akontacijskim plaćanjem.
"Niz je prednosti, a ona najvažnija za naše kupce kategorije kućanstvo je što nema više akontacijskih rata i procjena potrošnje, nego se radi o mjesečnim računima. Mjesečno se brojila kroz sustav daljinskog očitavanja očitavaju i mjesečno se izdaju računi", kazala je za RTL Danijela Žaja, direktorica Sektora za mjerenje i podršku tržištu HEP ODS-a.
Isključivanje neplatiša jednim klikom
U HEP-u su ranije kazali da korisnici nakon ugradnje novih brojila mogu računati na niz poboljšanja.
"Prvo i najvažnije je što brojilo osigurava očitanje izravno kupcu i bilo kojoj trećoj strani koju odredi kupac i ažuriranje tih očitanja dovoljno često kako bi se isti mogle koristiti za postizanje uštede energije. Ovaj sustav omogućit će izdavanje računa na temelju izmjerene mjesečne potrošnje, što donosi veću transparentnost i točnost u obračunu potrošnje", kazali su.
To znači da će potrošnja svakog kućanstva za protekli mjesec biti očitana i obračunata već prvog dana sljedećeg mjeseca. No bit će mnogo lakše i isključivanje struje neredovitim platišama, štono bi se reklo - jednim klikom, budući da se pametna brojila mogu isključiti na daljinu.
Uz niz prednosti pametna brojila imaju i jednu doduše neveliku manu koja se tiče dvotarifnih brojila za skupu i jeftinu struju. Za razliku od starih brojila, na novima se ne signalizira kada je struja jeftinija (od 22 do 8 ljeti i od 21 do 7 sati zimi) odnosno skuplja.
Projekt financiran europskim novcem
Ovaj projekt financiran je europskim novcem putem Nacionalnog programa otpornosti i oporavka (NPOO). Zamjena brojila traje već nekoliko godina, a lani u kolovozu HEP je raspisao spomenuti natječaj vrijedan 86,5 milijuna eura za nabavu pametnih brojila, odnosno strujomjera. Dio je to šireg projekta modernizacije distribucijske elektroenergetske mreže u Hrvatskoj ukupne vrijednosti 286 milijuna eura, od čega su 156 milijuna eura bespovratna sredstva iz NPOO-a.
Forbes je lani pisao o kontroverzama prilikom prijašnjih HEP-ovih postupaka nabave pametnih brojila. Navodnim nepravilnostima u javnim natječajima bavio se i Europski ured za borbu protiv prijevara (OLAF) no ta je istraga obustavljena u travnju prošle godine.
