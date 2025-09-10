HEP ugrađuje pametna brojila. Donose niz prednosti, ali jedna se nekima neće svidjeti

HEP - Operator distribucijskog sustava (HEP ODS) besplatno postavlja digitalna brojila svim potrošačima - i u kućanstvima i u prostorima pravnih osoba. Brojila za struju su 'pametna' jer ih se može očitavati na daljinu. To znači da nema više potrebe za dostavom stanja potrošnje niti za dolazak službenika koji očitavaju brojila. Osim toga, tamo gdje su već ugrađena pametna brojila nema više potrebe ni za paušalnim plaćanjem električne energije, a i troškovi potrošača trebali bi biti manji.