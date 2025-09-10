Procvat potražnje
Zavirite u ormare: Svi su ih koristili, danas koštaju pravo bogatstvo
Svi smo ih imali, danas ih gotovo nigdje nije moguće naći. Zbog procvata potražnje za "vintage" stvarima audio kasete ponovno dobivaju na vrijednosti.
Na svjetskom tržištu već neko vrijeme doživljava procvat "vintage" trend – zanimanje za predmete koji su se donedavno koristili, a danas više ne. Posebno su popularni nosači zvuka u analognim formatima.
Tako su među traženima i audio kasete, koje su svoj uzlet doživjele 1970-ih i 1980-ih godina prošlog stoljeća, a s pojavom digitalnog zvuka potonule u zaborav te završile u smeću – ili u podrumima i na tavanima.
Danas, zbog svoje rijetkosti, ponovno dobivaju na vrijednosti ponajprije među kolekcionarima i ljubiteljima glazbe.
Kolekcionari traže ono što današnja tehnologija ne može ponuditi – šarm, autentičnost i poseban ritual slušanja
Neke najrjeđe i najbolje očuvane kasete na ovom tržištu dosežu iznose koji premašuju prosječnu plaću, a postoje i primjerci čija vrijednost doseže cijenu stana ili čak kuće.
Naravno, nisu sve kasete jednako tražene – rijetkost izdanja i povijesna važnost imaju ključnu ulogu u određivanju njihove vrijednosti.
Neka od najskupljih izdanja, koja se danas smatraju pravim bogatstvom, uključuju:
- “The Madonna Collection” (1987.) – Iako je bila masovna produkcija, ograničena dostupnost na pojedinim tržištima dovela je do iznimno visokih cijena.
- “Xero” (1997.) – Prvo izdanje benda koji je kasnije postao Linkin Park. Rijetka demo kaseta koja doseže više tisuća eura.
- “Floral Shoppe” (2012.) – Kultni vaporwave album izvođača Macintosh Plus, čiju je originalnu kasetnu nakladu gotovo nemoguće pronaći; izdano je samo 100 kaseta.
- “Year Zero + Unreleased Material” (1996.) – Kaseta s neobjavljenim pjesmama kanadskog repera Bucka 65, prava kolekcionarska poslastica.
O čemu ovisi cijena kasete?
Vrijednost starih kaseta određuje više čimbenika, pri čemu kolekcionari najviše cijene:
- Stanje očuvanosti – originalna kutijica i nekorištena kaseta znatno povećavaju cijenu.
- Ispravno reproduciranje – kaseta koja se vrti bez šumova i preskakanja puno je traženija.
- Rijetkost i popularnost izvođača – ograničena izdanja i glazbeni klasici uvijek imaju najvišu vrijednost.
