Institut Ruđer Bošković meta hakerskog napada, istraga u tijeku

Institut nije udovoljio zahtjevu napadača za isplatom jer je, ističu, tim stručnjaka iz sigurnosnih kopija vratio većinu podataka i aplikacija na nove, unaprijeđene poslužitelje. Oporavak sustava iskorišten je i za daljnje jačanje ranije započete modernizacije informatičke infrastrukture, dodaju s IRB-a te najavljuju da će s tim aktivnostima intenzivno nastaviti.