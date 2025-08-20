Cvrtila za N1: Putin je diktator. Njemu nije bitno ako Rusija završi u recesiji i ako mu narod lošije živi

"Gledajte, svaki se rat riješi na vojnom polju i to nam povijest pokazuje. Iako se može reći da je Ukrajina u lošijem položaju, ona nije poražena ni potpuno okupirana pa Rusija ni ne može ostvariti svoje ciljeve. Stoga, opcije koje postoje su snažniji pritisak na Rusiju, što podrazumijeva šire sankcije, kao one koje se najavljuju Indiji. Ali, ni to nije jamstvo. Diktatorima kao Putin nije važno ako im zemlja uđe u recesiju, oni imaju svoj cilj i ne brine ih cijena u smislu lošijeg života njihova stanovništva. Uostalom, od 2022. se cilja na rusku ekonomiju pa se ništa nije postiglo. Zato, čini mi se da je ključ na vojnom polju kroz pomoć Ukrajini, ako pregovori ne uspiju. I tu je najvažnija Europa jer SAD to više ne želi u identičnom smislu."