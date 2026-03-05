Oglas

Renaissance Capital grupa

Investitori u nevjerici zbog odluke Ministarstva o farmi pilića u Sisku: "To je rezultat atmosfere"

author
N1 Info
|
05. ožu. 2026. 09:27
piletina, pile, pilići,
STR / AFP, Ilustracija

Renaissance Capital grupa priopćila je da je upoznata s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojim je obustavljen postupak izdavanja rješenja o studiji utjecaja na okoliš za projekt izgradnje tvorničkog kompleksa na području Sisačko-moslavačke županije.

Oglas

U priopćenju navode da je takva odluka za investitora iznenađenje te da je, prema njihovom shvaćanju, riječ o potpunom odstupanju od dosadašnjeg tijeka postupka, kao i od smjernica koje su im, kako tvrde, tijekom procesa sugerirane. Smatraju da odluka ne odgovara ni dokumentaciji koja je do sada činila spis predmeta.

Dodaju i da u ovom trenutku ne mogu isključiti mogućnost da je odluka dijelom rezultat atmosfere koja je, kako navode, posljednjih mjeseci stvorena oko projekta, a u kojoj su sudjelovali pojedini dionici.

Projekt izgradnje peradarskog kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji već dulje vrijeme izaziva reakcije dijela lokalne javnosti i ekoloških udruga, koje upozoravaju na moguće negativne posljedice za okoliš i kvalitetu života stanovnika.

Unatoč obustavi postupka, iz Renaissance Capital grupe poručuju da i dalje smatraju projekt održivim, društveno korisnim i primjerenim u svim njegovim segmentima te da će nastaviti s aktivnostima potrebnima za njegovu realizaciju.

Ističu i očekivanje da će im u nastavku postupka biti omogućen jednak tretman kakav u Republici Hrvatskoj imaju i drugi investitori.

Iz grupe navode da će, nakon detaljnog proučavanja sadržaja odluke Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, o svojim daljnjim stajalištima dodatno izvijestiti javnost i nadležna tijela.

PROČITAJTE JOŠ

Teme
farma pilića u sisku fcc

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ