Investitori u nevjerici zbog odluke Ministarstva o farmi pilića u Sisku: "To je rezultat atmosfere"

Renaissance Capital grupa priopćila je da je upoznata s rješenjem Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije kojim je obustavljen postupak izdavanja rješenja o studiji utjecaja na okoliš za projekt izgradnje tvorničkog kompleksa na području Sisačko-moslavačke županije.
U priopćenju navode da je takva odluka za investitora iznenađenje te da je, prema njihovom shvaćanju, riječ o potpunom odstupanju od dosadašnjeg tijeka postupka, kao i od smjernica koje su im, kako tvrde, tijekom procesa sugerirane. Smatraju da odluka ne odgovara ni dokumentaciji koja je do sada činila spis predmeta.
Dodaju i da u ovom trenutku ne mogu isključiti mogućnost da je odluka dijelom rezultat atmosfere koja je, kako navode, posljednjih mjeseci stvorena oko projekta, a u kojoj su sudjelovali pojedini dionici.
Projekt izgradnje peradarskog kompleksa u Sisačko-moslavačkoj županiji već dulje vrijeme izaziva reakcije dijela lokalne javnosti i ekoloških udruga, koje upozoravaju na moguće negativne posljedice za okoliš i kvalitetu života stanovnika.
Unatoč obustavi postupka, iz Renaissance Capital grupe poručuju da i dalje smatraju projekt održivim, društveno korisnim i primjerenim u svim njegovim segmentima te da će nastaviti s aktivnostima potrebnima za njegovu realizaciju.
Ističu i očekivanje da će im u nastavku postupka biti omogućen jednak tretman kakav u Republici Hrvatskoj imaju i drugi investitori.
Iz grupe navode da će, nakon detaljnog proučavanja sadržaja odluke Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, o svojim daljnjim stajalištima dodatno izvijestiti javnost i nadležna tijela.
