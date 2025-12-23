Isplaćene državne potpore stočarima: "Stojimo uz naše proizvođače kada je to najvažnije"

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju isplatila je u utorak 6,5 milijuna eura potpora namijenjenih stočarima za obnovu narušenog proizvodnog potencijala, izvijestilo je Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva.
Riječ je o potporama iz Programa potpore za obnovu narušenog proizvodnog potencijala u sektoru mesnog govedarstva, svinjogojstva, te mesnog ovčarstva i kozarstva za razdoblje od 2025. do 2027. godine.
Potpore su isplaćene na račune 1.068 korisnika.
"Isplatom 6,5 milijuna eura potpore stočarima širom Hrvatske pokazujemo da stojimo uz naše proizvođače kada je to najvažnije", kazao je potpredsjednik Vlade i ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić.
Ova sredstva, kako je naveo, financijski će pomoći obnovi narušenog proizvodnog potencijala u sektoru proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza. Najveću korist imat će mala i srednja obiteljska poljoprivredna gospodarstva, poručio je Vlajčić.
Cilj programa je pružanje financijske pomoći primarnim proizvođačima u sektoru proizvodnje goveda, svinja, ovaca i koza radi uspješnosti i održivosti poljoprivrednih gospodarstava te obnova narušenog proizvodnog potencijala.
Potporom će se obnoviti proizvodni potencijal sektora mesnog govedarstva, svinjogojstva, te ovčarstva i kozarstva koliko je u promatranom razdoblju narušen.
Potpore su, kako se navodi u priopćenju, usmjerene na obiteljska poljoprivredna gospodarstva male i srednje veličine u rangu mikro, malih i srednjih poduzeća koja uzgajaju krmače, goveda te ovce i koze mesnih i kombiniranih pasmina.
