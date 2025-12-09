Vlajčić predstavio plan potpore uzgajivačima. Evo koliko će dobiti za telad, junad i rasplodne bikove

Korisnici mjera u roku 12 mjeseci od primitka potpore dužni su na gospodarstvu imati isti broj rasplodnih grla za koje su ostvarili pravo na potporu u odnosu na broj rasplodnih grla na dan podnošenja zahtjeva. Stočari su također dužni u razdoblju od 24 mjeseca, koje počinje 12 mjeseci nakon primitka potpore, na gospodarstvu držati prosječan broj rasplodnih grla godišnje koji je jednak broju rasplodnih grla na dan podnošenja zahtjeva uvećan za broj rasplodnih grla za koje je ostvreno pravo na potporu,