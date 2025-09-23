Poljoprivredni stručnjak: "Fali još ptičja gripa da zaokružimo nedaću i platimo misu zadušnicu našem stočarstvu"

"Značajna je razlika između ASK-a i salmonele. Svinje zaražene ASK-om se u potpunosti, posebnim postupkom, uništavaju. Svinje na kojima nije potvrđena zaraza, a nalaze se u krugu ograničenja, mogu se koristiti za proizvodnju prerađevina putem termičke obrade. Takvi pogoni, od klaonice do prerade, moraju biti posebno prilagođeni takvim svinjama. To stvara problem našim klaonicama, iako je cijena svinja za njih ekonomski vrlo stimulativna. A razliku od te i cijene koju dobivaju vlasnici svinja isplaćuje država. Salmonela se, pak, termičkim postupkom uništava, kako u mesu tako i u jajima. Na žalost, u Hrvatskoj mi nije poznata klaonica peradi koja to radi pa se perad izvozi u druge države i termički obrađuje. Isto kao i sama kokošja jaja", objašnjava Grgić.