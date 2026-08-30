UPOZORENJE GRAĐANA
Ispod vodopada u Senju nalazi se smetlište: "Voda se najprije onečišćuje smećem, a onda teče dalje..."
Stanovnici Senja upozoravaju na novo odlagalište otpada u blizini novog parkirališta trgovačkog lanca, strahujući da bi oborinske vode mogle isprati onečišćenje u okoliš.
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Stanovnici Senja sve su glasniji u upozorenjima na ekološki problem koji se pojavio u neposrednoj blizini novoizgrađene poslovnice jednog trgovačkog lanca.
Građani pritom strahuju da bi se onečišćenje moglo ispiranjem proširiti u okoliš.
Problem postaje vidljiv s prvim kišama: 'Voda se onečišćuje smećem, a onda kontaminirana teče dalje'
Prema svjedočanstvima građana, problem je posebno izražen nakon prvih kiša. Voda koja se slijeva s obližnjeg brda prolazi kroz nakupljeni otpad, pri čemu ga ispire i potencijalno odnosi dalje nizvodno.
"Izgleda jako ružno, ali ovdje je riječ o puno ozbiljnijoj stvari. Na ovaj se način definitivno ne upravlja vodnim resursima. Voda se najprije onečišćuje smećem, a potom takva, kontaminirana, teče dalje", upozorava zgroženi građanin u svom dopisu.
Pitanje je hoće li komunalne službe i investitori reagirati na problem ili će, kao u slučaju koji je Morski.hr prethodno otkrio, pomagati u zagađivanju.
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