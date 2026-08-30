Oglas

UPOZORENJE GRAĐANA

Ispod vodopada u Senju nalazi se smetlište: "Voda se najprije onečišćuje smećem, a onda teče dalje..."

author
N1 Info
|
30. kol. 2026. 17:03
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
senj vodopad
Morski.hr.

Stanovnici Senja upozoravaju na novo odlagalište otpada u blizini novog parkirališta trgovačkog lanca, strahujući da bi oborinske vode mogle isprati onečišćenje u okoliš.

Oglas

Stanovnici Senja sve su glasniji u upozorenjima na ekološki problem koji se pojavio u neposrednoj blizini novoizgrađene poslovnice jednog trgovačkog lanca.

Redakcija portala Morski.hr zaprimila je videosnimku uznemirenog čitatelja koja prikazuje prostor iza ograde novog parkirališta, gdje se, kako se vidi na snimci, nakupila veća količina otpada. Snimku možete pogledati ovdje.

Građani pritom strahuju da bi se onečišćenje moglo ispiranjem proširiti u okoliš.

Problem postaje vidljiv s prvim kišama: 'Voda se onečišćuje smećem, a onda kontaminirana teče dalje'

Prema svjedočanstvima građana, problem je posebno izražen nakon prvih kiša. Voda koja se slijeva s obližnjeg brda prolazi kroz nakupljeni otpad, pri čemu ga ispire i potencijalno odnosi dalje nizvodno.

"Izgleda jako ružno, ali ovdje je riječ o puno ozbiljnijoj stvari. Na ovaj se način definitivno ne upravlja vodnim resursima. Voda se najprije onečišćuje smećem, a potom takva, kontaminirana, teče dalje", upozorava zgroženi građanin u svom dopisu.

Pitanje je hoće li komunalne službe i investitori reagirati na problem ili će, kao u slučaju koji je Morski.hr prethodno otkrio, pomagati u zagađivanju.

Teme
odlagalište otpada senj otpad senj smeće senj

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ