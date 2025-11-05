Ivan Penava: Nije lako predstavnicima srpske manjine

Reakcije na incident u Splitu, gdje je u ponedjeljak navečer prekinut program Dana srpske kulture, ne jenjavaju. Splitska policija uhitila je tri osobe, a gradonačelnik Tomislav Šuta osudio je događaj i poručio kako će se program nastaviti u najboljem redu.
Događaj je potaknuo i oštre političke rasprave, pri čemu SDP proziva Vladu, dok premijer poručuje da "u Hrvatskoj nema mjesta za zakon ulice". U HRT-ovoj emisiji Otvoreno o odgovornosti političkih aktera i jačanju polarizacije u društvu raspravljali su gosti iz različitih političkih opcija.
Pupovac: Udar na ustavni poredak
Predsjednik SDSS-a Milorad Pupovac ocijenio je incident šokantnim i izrazito zabrinjavajućim, ističući kako ima "razoran potencijal ne samo na malu srpsku zajednicu u Splitu, nego na cijeli grad i temeljne vrijednosti Ustava".
"To da ljudi sprječavanju slobodno okupljanje građana, to da izvrše neku vrstu verbalnog i zapovjednog napada, da ne mogu ostvarivati Ustavom zajamčena prava, i to samopozvano, uzimajući u ruke ono što pripada samo državi, to je izrazito zabrinjavajuće. Nepojmljvo je da se ograničava sloboda okupljanja ako za to nema zakonskog razloga i ako država ne obrazloži zašto to treba učiniti. Nepojmljivo je da se ograničava sloboda izričaja i sloboda koju Ustav jamči, a to je kulturna autonomija za pripadnike manjinskih naroda", rekao je Pupovac. Potvrdio je da se i dan kasnije, prilikom otvaranja izložbe, okupila nepozvana skupina, no policija je riješila situaciju.
Habijan: Političko nasilje je neprihvatljivo
Ministar pravosuđa, uprave i digitalne transformacije Damir Habijan (HDZ) najoštrije je osudio incident i kršenje prava srpske nacionalne manjine. "Nebitno o kojoj je manjini riječ, ovakvom činu nasilja koji vrijeđa temeljne demokratske vrednote, vladavinu prava i tolerantno okruženje koja Vlada u ovih devet godina stvara, nema mjesta u RH. Riječ je o političkom nasilju koje je apsolutno neprihvatljivo", kazao je Habijan.
Naglasio je da je sada na policiji, DORH-u i pravosuđu da odrade svoj posao. "Svi dionici pravosudnog sustava u ovom slučaju moraju pokazati da u Hrvatskoj nema mjesta nasilju, pogotovo ovakvom vidu nasilja", dodao je, potvrdivši da su tri osobe uhićene.
Penava: Nije lako predstavnicima srpske manjine. Ovo nije način
Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava izrazio je žaljenje zbog incidenta. "Mislim da nije lako predstavnicima srpske nacionalne manjine u RH. Nažalost, naučili smo da nam od srpske države i kulturnih institucija iz Srbije dolaze izjave koje posežu za hrvatskom kulturom, hrvatskom znanošću, itd. Kad to povežete sa studenim, da smo za dva dana u Vukovaru na ukopu Nicoliera, to stvara zahtjevnu atmosferu i pred srpsku zajednicu i pred nas", rekao je Penava.
Dodao je kako cilj nije društvo u kojem je problem izraziti svoju kulturu. "Pojedinci štogod da su imali u glavi, potencijalno je riječ i o jednom branitelju kojem je brat poginuo u Vukovaru i koji je bio zatočenik srpskih logora nakon pada Vukovara, to je sve za razumjeti, ali to nije način. Postoje institucije koje će procijeniti jesu li manifestacije sukladne zakonu i Ustavu", poručio je. Na pitanje o tome da su lokalni ogranci DP-a podržali incident, Penava je odgovorio da je razgovor obavljen i da pokušava poslati poruku o zahtjevnim procesima, poput uklanjanja mauzoleja Vukašinu Šoškočaninu u Borovu Selu, što stvara pritisak na dijelove srpske zajednice.
Goldstein: Opasan udar na demokratske vrijednosti
Predsjednica Savjeta za antifašizam SDP-a Tesa Goldstein konstatirala je da incident nije samo sramotan, već i opasan jer predstavlja udar na slobodu govora i kulturnog izražavanja. "Ovim događajem dobili smo jasnu poruku da su brojne grupe i pojedinci u opasnosti, a to su oni koji imaju drukčije vrijednosti od radikalne desnice", rekla je, dodajući da se radi o "klerofašističkim i šovinističkim" vrijednostima.
Naglasila je da je SDP prozvao Vladu zbog izostanka reakcije na niz ranijih događaja. "Sve je to moglo biti spriječeno u startu, ali jasno nam je da premijer Plenković ne radi na korist građana, već isključivo na zadržavanju pozicije moći. Još je nezgodnija situacija jer su u koaliciji s DP-om", kazala je Goldstein.
Tko 'muti vodu'?
Pupovac je ustvrdio da je "voda zamućena prije nekog vremena" i da se "Za dom spremni" ne može tolerirati, kao ni pseudoznanstvene rasprave u Saboru o stavljanju NDH u preambulu Ustava. Goldstein je dodala da akcije dolaze od desnih aktera, "uglavnom ustaške prirode", te da je reakcija HDZ-a sustavno izostajala. Habijan je odgovorio da je premijer nebrojeno puta iskazao svoj stav o NDH te pozvao na zajedništvo u rješavanju problema.
"U ovom izazovu nema lijevih i desnih, ako nešto želimo, onda to moramo iskrena srca mijenjati", rekao je Habijan.
