Ivošević: Na čelu grada imamo financijskog šarlatana, a ne stručnjaka

Vijećnik Centra Bojan Ivošević odbacio je u sriijedu optužbu splitskoga gradonačelnika Tomislav Šute da je do zaduženja grada i financijskog manjka od 70 milijuna eura došlo zbog odluka prethodne vlasti, ustvrdivši da je konačna verzija proračuna za 2025. "Šutinih ruku djelo".
Šuta je bio gradonačelnik polovicu prošle godine, a u tom razdoblju radio je dva rebalansa proračuna, dok je konačna verzija proračuna njegovih ruku djelo. Pritom je u proračun dodao razne "besplatne" stvari i davao sredstva državi, županiji i bankama, a sad nariče da nema novaca, rekao je Ivošević.
Šuta je samoprozvani financijski stručnjak, koji očito nije realizirao prihode koje je planirao, a znao je trošiti novce i time došao do minusa na temelju lošeg planiranja proračuna, ustvrdio je Ivošević.
"Jedino što možemo konstatirati nakon njegova već četvrtog plakanja na istu temu jest da na čelu grada imamo financijskog šarlatana, a ne stručnjaka", kaže Ivošević.
Šuta je ranije izjavio kako je Grad Split dobio ozbiljno upozorenje Ministarstva financija zbog manjka od 70 milijuna eura, tako da mora ići u maksimalnu racionalizaciju, i za takvo stanje gradskih financija prozvao bivšega gradonačelnika Ivicu Puljka i njegovu gradsku upravu.
"Do toga je došlo zbog nepromišljenog donošenja odluka, kreditnog zaduženja i nepokrivanja izvora financiranja, ali isto tako i nenaplaćivanje potraživanja, kao i svih drugih radnji koje su bile bitne za povećanje prihoda", rekao je Šuta.
Ivošević mu je poručio da ne razumije zašto se općine i gradovi prvo zaduže i krenu realizirati projekte, a naknadno povuku EU sredstva, pa to "predstavlja kao svoju genijalnost", a ne već uhodani postupak gradske uprave na brojnim projektima.
Neka Šuta kaže koji su projekti u prvom dijelu prošle godine započeli s realizacijom, a da ih on smatra nepotrebnim, kaže Ivošević.
