Ivošević: HDZ je antidemokratska stranka, Ante Sanader je "kvisling"

"HDZ je antidemokratska stranka jer ne želi raspravljati o gospodarenju otpadom i odbila je naš prijedlog za održavanje tematske sjednice Županijske skupštine na kojoj bi se raspravljalo o Regionalnom centru za gospodarenje otpadom Lećevica, a odbila je i naš prijedlog za tematskom sjednicom o javnom prijevozu", rekao je Ivošević.