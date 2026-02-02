Ivošević: "Rukometaši ne znaju šta je bilo i nisu svjesni sramote koju vežu uz svoj veliki sportski uspjeh"

"Pet dana. I nisu krivi rukometaši, odrasli su u društvu gdje godinama dio javnosti stvara simpatije prema fašistima i pretvara ih u žrtve. Oni ne znaju šta je bilo i nisu ni svjesni sramote koju vežu uz svoj veliki sportski uspjeh. Kada su odbili izaći pred građane, osim ako nije u pratnji nekoga tko otvoreno veliča fašizam, ponos koji osjećamo zbog njihovog sportskog uspjeha zamješao se s tugom.