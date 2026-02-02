Ivošević: "Rukometaši ne znaju šta je bilo i nisu svjesni sramote koju vežu uz svoj veliki sportski uspjeh"

O želji hrvatskih rukometaša koji su htjeli da im za doček na Trgu bana Jelačića pjeva Thompson, nakon osvojene bronce na Europskom prvenstvu, oglasio se i bivši splitski dogradonačelnik te vijećnik Centra Bojan Ivošević.
"Kako zaboraviti 6 miljuna mrtvih u pet dana? Prije točno pet dana obilježavali smo Dan sjećanja na holokaust", piše Ivošević na društvenim mrežama, pa nastavlja:
"Pet dana. Pet dana nakon isti oni političari koji su komemorirali žrtve holokausta sada se zgražaju jer osoba sa slike ne može nastupiti u Zagrebu nakon što je nedavno uzvikivao fašistički pozdrav."
"Pet dana. I nisu krivi rukometaši, odrasli su u društvu gdje godinama dio javnosti stvara simpatije prema fašistima i pretvara ih u žrtve. Oni ne znaju šta je bilo i nisu ni svjesni sramote koju vežu uz svoj veliki sportski uspjeh. Kada su odbili izaći pred građane, osim ako nije u pratnji nekoga tko otvoreno veliča fašizam, ponos koji osjećamo zbog njihovog sportskog uspjeha zamješao se s tugom.
Ali kad to radi Hrvatski rukometni savez onda je to nacionalna sramota koja zaslužuje reakciju države. Jer Andrej Plenković zna što je bilo. Vjerujte mi zna. Čim kroči nogom van Hrvatske u bilo koji dio EU zna, jako dobro zna.
Prije samo pet dana izjavio je da poučavanjem o Holokaustu, želi osigurati da naš obrazovni sustav i nove generacije budu upoznati s poviješću, kako bismo zajedno gradili odgovornije društvo i svijet u kojem se takvo zlo nikada više ne smije ponoviti.
Pa evo Andreju prilika da pouči javnost o poveznici holokausta, ustaša i za dom spremni pozdrava. Vrijeme je da kaže djeci: "Taj pjevač koji ima brojne domoljubne pjesme, u slobodno vrijeme je fašist.", kako bismo zajedno gradili odgovornije društvo i svijet u kojem se takvo zlo nikada više ne smije ponoviti.
Pet dana je prošlo vjerujem da nije zaboravio", stoji u objavi Bojana Ivoševića.
