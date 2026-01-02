Oglas

grad osigurao milijun eura

FOTO / Počela sanacija više tisuća oštećenih stabala na splitskom Marjanu

author
Hina
|
02. sij. 2026. 19:25
Marjan
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Sanacija oko četiri tisuće oštećenih stabala u splitskoj park-šumi Marjan, koja je stradala u nevremenu prošlog ljeta, počela je u petak, troškovi će iznositi milijun eura a rok za završetak radova je tri mjeseca.

"Grad Split je osigurao milijun eura za sanaciju a nakon sanacije uslijedit će pošumljavanje park-šume Marjan," rekao je splitski gradonačelnik Tomislav Šuta.

Marjan
Ivana Ivanovic/PIXSELL

Rokovi za uklanjanje oko četiri tisuće slomljenih i oštećenih stabala su tri mjeseca i nužno ih je završiti u tom razdoblju radi sprječavanja masovne zaraze stabala mediteranskim potkornjakom, štetnim kukcem koji se u međuvremenu namnožio.

Marjan
Ivana Ivanovic/PIXSELL

"Ako se sanacija završi u roku od tri mjeseca u tom će se slučaju spriječiti širenje potkornjaka na zdrava stabla", rekao je Ivan Maretić, koji je zadužen za nadzor šumarskih radova na Marjanu. U protivnom, dodao je, nastupit će veća šteta.

Ravnatelj Park-šume Marjan Jakša Božanić upozorio je da se radi o  "Realnoj opasnosti od potkornjaka. "Potkornjak je opasan posebice ako zima bude topla i vlažna jer mu to pogoduje širenju", kazao je.

Teme
marjan park šuma marjan potkornjak split

