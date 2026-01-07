SDP reagirao na Plenkovićev "ultimatum": Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije

Na pitanje Nataše Božić Šarić o tome kako se načelo stručnosti i meritornosti, koje Vlada ističe kod imenovanja diplomatskih namještenika, uklapa u formulu “dva naša, jedan njihov”, premijer je odgovorio da se ti kriteriji, prema njegovu tumačenju, “vrlo jasno poklapaju”, uz poruku da se ponavljanje prošlogodišnjeg “cirkusa” više neće tolerirati. Pritom je naglasio da će svi koji budu izabrani, neovisno o političkom kontekstu, biti kvalificirani za svoje funkcije.