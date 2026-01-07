SDP reagirao na Plenkovićev "ultimatum": Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije

Nakon burne reakcije saborske zastupnice Dalije Orešković na najave “vezanih imenovanja” u pravosuđu, polemike oko izbora predsjednika ili predsjednice Vrhovnog suda i popunjavanja triju upražnjenih mjesta na Ustavnom sudu dodatno su se proširile pa je sada reagirao i SDP
Povod je svojevrsni ultimatum premijera Andreja Plenkovića da će HDZ u postupak izbora čelne osobe Vrhovnog suda ići samo ako se istodobno postigne dogovor o izboru troje ustavnih sudaca po načelu 2:1 – dvoje iz kvote parlamentarne većine, a jedan iz oporbe.
Iz HDZ-a poručuju kako im je cilj do travnja završiti oba procesa te da se radi o modelu koji je i ranije funkcionirao. Upravo takvo uvjetovanje izazvalo je niz kritika, ponajprije zbog političkog kriterija koji se nameće u postupku izbora sudaca.
Na pitanje Nataše Božić Šarić o tome kako se načelo stručnosti i meritornosti, koje Vlada ističe kod imenovanja diplomatskih namještenika, uklapa u formulu “dva naša, jedan njihov”, premijer je odgovorio da se ti kriteriji, prema njegovu tumačenju, “vrlo jasno poklapaju”, uz poruku da se ponavljanje prošlogodišnjeg “cirkusa” više neće tolerirati. Pritom je naglasio da će svi koji budu izabrani, neovisno o političkom kontekstu, biti kvalificirani za svoje funkcije.
Oštre osude takvog pristupa prethodno je iznijela Dalija Orešković, a sada su se oglasili i iz SDP-a, ocijenivši Plenkovićeve poruke ultimatumom i političkom ucjenom.
"Skandalozna i suluda izjava premijera"
"Ova izjava premijera da predsjednika Vrhovnog suda želi uvjetovati "vezanim imenovanjem" sudaca Ustavnog suda je krajnje skandalozna i suluda. Riječ je o grubom nasrtaju na temelje demokracije i izravnom degradiranju integriteta kandidata za ove najviše funkcije. Premijer Plenković ih pretvara u predmet političke trgovine.
To je model koji HDZ prakticira unutar vlastite interesne mreže i s trenutnim partnerima, dok je za SDP takav način odlučivanja neprihvatljiv.
Za SDP su stvari jasne: izbor predsjednika Vrhovnog suda postupak je u kojem predsjednik Republike ima jasno propisanu ulogu, dok je izbor sudaca Ustavnog suda isključiva odgovornost Hrvatskog sabora. Ove se dvije procedure ne mogu politički vezivati niti uvjetovati.
Stav SDP-a je da na te funkcije trebaju doći osobe nespornih stručnih i etičkih standarda. Neovisno o njihovim osobnim identitetima, za nas su prihvatljive osobe koje isključivo poštuju Ustav."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
