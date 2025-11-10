Ivošević: Trudimo li se svi tko će više osramotiti svoj grad? Split, Zagreb, Rijeka...?

Stranka Centar održala je konferenciju za medije pod nazivom “Budimo normalni, smirimo tenzije” na Cvjetnom trgu u Zagrebu, kod spomenika Petru Preradoviću. Na konferenciji je govorio Bojan Ivošević.
Oglas
"Želimo li mi kao društvo neki novi rat? Je li ovo neko natjecanje tko će više ulja doliti na vatru? Trudimo li se svi tko će više osramotiti svoj grad? Split, Zagreb, Rijeka...? Možemo se samo zapitati tko je sljedeći. Ulica s fantomkama i kapuljačama si je dala za krojiti što je dozvoljeno, a što ne, i zastrašivati ljude. Reagirali smo odmah. Vidimo da nije problem ni u mjesecu studenom, ni u predstavama, ni u sportskim natjecanjima... Problem je mržnja", rekao je.
"Inače bismo imali problem u svakom noćnom klubu gdje se pušta narodnjačka muzika a toga nemamo. Imamo mržnju u društvu koju pogone najniže strasti ostale još iz devedesetih. Problem je, ako ćemo biti iskreno, koliko smo kao društvo nezadovoljni pa pošto ne možemo riješiti problem s onima koji su za to odgovorni, povijesno se onda društvo okreće prema najslabijima", rekao je, prenosi Index.
Mržnja se izlila na ulice
"Rješenje je da kroz izbore građani zamijene političare boljima. Mržnja se izlila na ulice. Političari su nastavili s floskulama, neki HDZ-ovci su se čak usudili prozvati Puljka i mene", rekao je Ivošević.
"Uvjeren sam da situaciju neće smiriti samo djelovanje interventne policije. Potrebno je puno više hrabrosti i iskrenosti političara. Osobno smatram da se izložba jednog od autora memoranduma SANU-a nije smjela dogoditi i da je to sramota. Pozivam gospodina Pupovca da se izjasni nema li srpska zajednica nikoga drugoga za ponuditi, nikoga pozitivnog. Pozivam ga da kaže je li to ta kultura koju on želi, je li to najbolje što Srbi u Hrvatskoj imaju za ponuditi", rekao je Ivošević koji je rekao i da ne opravdava nikakvo nasilje.
"Dejan Medaković je svojim izjavama za života sam sebi oduzeo pravo širiti svoju kulturu ovdje", dodao je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas