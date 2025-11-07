Oglas

"olovna vremena"

VIDEO / Muškarci u fantomkama vrijeđali i pljunuli novinarku, dizali desnicu: "Kaj su ljudi ginuli za k*rac?

N1 Info
07. stu. 2025. 20:54
Više od pedeset maskiranih muškaraca, uglavnom mlađih, okupilo se pred Srpskim kulturnim centrom u Preradovićevoj ulici u Zagrebu, gdje se održava izložba, očito prosvjedujući protiv Dana srpske kulture.

U jednom je trenutku jedan od maskiranih mladića pljunuo Indexovu fotoreporterku.

Policija je ubrzo stigla, no u početku je na mjestu događaja bilo tek nekoliko pripadnika interventne policije i nekoliko policajaca u civilu.

Nakon što su otpjevali "O Hrvatska, o Hrvatska, nezavisna država" i skandirali "Za dom spremni", skupina mlađih muškaraca napustila je mjesto događaja.

Vrijeđali i pljuvali novinarku

Novinarka Vide TV snimila je incident, i to u trenutku kada su maskirani muškarci odlazili.

Dobacivali su joj uvrede, a neki su joj i prišli. Jedan od muškaraca je prema njoj pljunuo.

"Je*em ti mater. Ku*vetino", čuju se povici na njezinoj snimci.

"Što je pi**o? Desnicu u zrak", rekao je jedan od muškaraca pred kamerom i salutirao desnicom.

"Kaj su ljudi ginuli za k*rac?" povikao je još jedan muškarac.

Jedan od maskiranih muškaraca ranije je pljunuo Indexu fotoreporterku.

Policija isprva nije intervenirala, no kasnije je hvatala sudionike incidenta po ulicama u centru Zagrebu.

dani srpske kulture napad na novinare preradovićeva

