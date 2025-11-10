Hasanbegović o muškarcima pod fantomkama: To su kršitelji javnog reda i mira, a ne nasilnici

Ja ovo sve vidim kao dio jedne šire podjele unutar Hrvatske, a koja traje više desetljeća. Riječ je o raspravi dvojbama i društvenim podjelama o temeljnim identitetskim pitanjima - na kojim temeljima počiva moderna Hrvatska i koje su njezine utemeljiteljske vrijednosti. Riječ je o nezadovoljstvu, u konačnici ulogom Milorada Pupovca u hrvatskoj politici, njegovoj ulozi stanovitog ideološko-političkog homodupleksa, tako da s jedne strane nastupa kao legitimni predstavnik srpske zajednice u Hrvatskoj, a s druge kao jedna vrsta arbitra hrvatskih političkih nacionalnih vrijednosti. To je jedan široki splet razloga u kojima su hrvatski Srbi kolateralna žrtva političkih procesa i ideološke polarizacije", kaže Hasanbegović koji smatra i da "mediji u javnosti stvaraju dojam izvanrednog stanja i moralne panike".