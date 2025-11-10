Hasanbegović o muškarcima pod fantomkama: To su kršitelji javnog reda i mira, a ne nasilnici

Povjesničar i bivši ministar kulture Zlatko Hasanbegović bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao nedavne incidente. Odgovorio je na pitanje kako on gleda na cjelokupnu situaciju.
"Od ovoga ljeta, od poznatog koncerta, kada bi se pratili mediji, neupućeni promatrač bi stekao dojam da živimo u stanju neobjavljenog građanskog rata i to na temelju nekoliko čak i međusobno nepovezanih incidenata. Stvara se jedna psihoza, iracionalizacija koji nam onda i onemogućuje hladni, racionalni uvid u dubinske uzroke društvenih podjela i ovih incidenata", smatra Hasanbegović.
Odgovorio je na pitanje što je po njemu dovelo do ovih incidenata i do toga da se jedan dio građana osjeća slobodno navući fantomke.
"Naravno da je riječ o izrazu frustracije i nezadovoljstva, u fokusu su Srbi, ali ja bih rekao da su za stvarnu dubinsku raščlambu ovih podjela Srbi kao takvi potpuno nebitni.
Ja ovo sve vidim kao dio jedne šire podjele unutar Hrvatske, a koja traje više desetljeća. Riječ je o raspravi dvojbama i društvenim podjelama o temeljnim identitetskim pitanjima - na kojim temeljima počiva moderna Hrvatska i koje su njezine utemeljiteljske vrijednosti. Riječ je o nezadovoljstvu, u konačnici ulogom Milorada Pupovca u hrvatskoj politici, njegovoj ulozi stanovitog ideološko-političkog homodupleksa, tako da s jedne strane nastupa kao legitimni predstavnik srpske zajednice u Hrvatskoj, a s druge kao jedna vrsta arbitra hrvatskih političkih nacionalnih vrijednosti. To je jedan široki splet razloga u kojima su hrvatski Srbi kolateralna žrtva političkih procesa i ideološke polarizacije", kaže Hasanbegović koji smatra i da "mediji u javnosti stvaraju dojam izvanrednog stanja i moralne panike".
Na pitanje kako bi on nazvao skupinu koja je izaziva incidente, Hasanbegović odogovara da bi ih nazvao kršiteljima javnoga reda i mira, a ne nasilnicima.
Cijeli razgovor pogledajte u videu.
