Stručnjak za N1 o EU preporukama za štednju goriva u vožnji: "Samo je jedan pravi način uštede u gradu"

"Vožnja po principu stani-kreni znatno podiže potrošnju goriva, a takva vožnja je postala standard u Zagrebu i drugim velikim gradovima. Odgovor na pitanje zašto vozilo troši najviše u tom režimu nalazi se u ovom 'kreni'. Jednostavno, za pokrenuti vozilo potrebna je velika količina energije i tada ono koristi više goriva. A u gradskim gužvama takva vožnja je neizbježna", objašnjava Andrej Jelušić, glavni urednik emisije o automobilima i prometu Automobiliona koju možete gledati na N1 televiziji.