Znate li koliko automobili štede sa start/stop sustavom?

Neki izvori spominju do 15 posto uštede u potrošnji goriva u gradu. Sve ovisi o uvjetima vožnje, na otvorenoj cesti, s malo stajanja korist od start/stop sustava je minimalna. Američko Društvo automobilskih inženjera (SAE) provelo je ozbiljno istraživanje. SAE je otkrio da, ovisno o uvjetima vožnje, tehnologija automatskog pokretanja/zaustavljanja smanjuje potrošnju goriva između 7 i 26 posto. Ti rezultati dobiveni su iz testa iz 2023. godine na četiri različita vozila u tri standardizirana testna ciklusa – test potrošnje goriva u gradu Federal Test Procedure, Supplemental FTP agresivnom vožnjom s velikim ubrzanjem i EPA New York City Cycleom, piše HAK Revija.