Znate li koliko automobili štede sa start/stop sustavom?

Američko Društvo automobilskih inženjera provelo je ozbiljno istraživanje i otkrilo da, ovisno o uvjetima vožnje, start/stop smanjuje potrošnju goriva između 7 i 26 posto.
Kolika je korist start/stop sustava u vozilima? Kada se zaustavite u prometnoj gužvi, ispred semafora…, sustav gasi motor vozila, sve dok ne odlučite ponovno pokrenuti automobil, kada se automatski uključuje.
Neki izvori spominju do 15 posto uštede u potrošnji goriva u gradu. Sve ovisi o uvjetima vožnje, na otvorenoj cesti, s malo stajanja korist od start/stop sustava je minimalna. Američko Društvo automobilskih inženjera (SAE) provelo je ozbiljno istraživanje. SAE je otkrio da, ovisno o uvjetima vožnje, tehnologija automatskog pokretanja/zaustavljanja smanjuje potrošnju goriva između 7 i 26 posto. Ti rezultati dobiveni su iz testa iz 2023. godine na četiri različita vozila u tri standardizirana testna ciklusa – test potrošnje goriva u gradu Federal Test Procedure, Supplemental FTP agresivnom vožnjom s velikim ubrzanjem i EPA New York City Cycleom, piše HAK Revija.
SAE je mjerio potrošnju goriva s aktiviranim sustavima u odnosu na iste testove s isključenim sustavima.
Kao što vjerojatno možete pretpostaviti, automatski start/stop sustavi nisu pomogli previše u testu koji se bazira na agresivnoj vožnji s velikim ubrzanjem. Ono što bi moglo biti iznenađujuće jest da se u gradskom FTP testu potrošnja goriva poboljšala za 7,27 posto, dok su se koristi pokazale značajnijima u NYCC testu (koji uključuje puno kretanja/stajanja), gdje je potrošnja goriva pala za 26,4 posto. Nije malo
