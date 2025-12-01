Pogledajte u komentarima na društvenim mrežama kakve poruke prate ove skupove protiv fašizma koji su se održali u 4 grada u Hrvatskoj. Pogledajte i profile ljudi koji podržavaju vašu "neutralnost" i bit će vam jasno, iako je već i bilo jasno, u koju skupinu ste se svrstali i čiji aplauz ste dobili. A onda pogledajte i koje ste sve ljude razočarali okrećući im leđa nakon što su vas u svibnju podržali i dali vam povjerenje da vodite i zastupate Rijeku i riječki način života - tolerantan, miroljubiv, otvoren i hrabar.