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državni inspektorat

Iz prodaje se povlači Palminog šećera Royal Orient

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HINA
|
30. srp. 2026. 10:35
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secer
pixabay.com

Zbog prekoračenja maksimalno dopuštene količine i neoznačavanja sumpornog dioksida Državni inspektorat s tržišta je povukao Palmin šećer brenda Royal Orient, u pakiranju od jednog kilograma.

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Riječ je isključivo o proizvodu s oznakom AE 685400, najbolje upotrijebiti do datuma 01.10.2026.

Podrijetlo je Tajland, dobavljač Asia Express Food B.V. iz Nizozemske, a u maloprodaju stavlja PAN ASIA d.o.o. za trgovinu, Trg senjskih uskoka 7, Zagreb.

Teme
opoziv proizvoda povlačenje s tržišta

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