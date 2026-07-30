državni inspektorat
Iz prodaje se povlači Palminog šećera Royal Orient
Zbog prekoračenja maksimalno dopuštene količine i neoznačavanja sumpornog dioksida Državni inspektorat s tržišta je povukao Palmin šećer brenda Royal Orient, u pakiranju od jednog kilograma.
Oglas
Riječ je isključivo o proizvodu s oznakom AE 685400, najbolje upotrijebiti do datuma 01.10.2026.
Podrijetlo je Tajland, dobavljač Asia Express Food B.V. iz Nizozemske, a u maloprodaju stavlja PAN ASIA d.o.o. za trgovinu, Trg senjskih uskoka 7, Zagreb.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
SK
|
prije 33 min.
Najnovije
Crna kronika
|
prije 14 min.|
Oglas
Oglas