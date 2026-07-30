Zašto je uhićen Željko Kerum? Inspekcija utvrdila nelegalnu gradnju, on ih ignorirao i počeo poslovati

Telegram je još početkom svibnja pisao o Kerumovom novootvorenom restoranu. Otkrili su da su konoba i kompleksi zgrada uz nju podignuti bespravno. U tom kompleksu zgrada nalazili su se kapelica, strojarnica, bazen i druge katnice. Građevinska inspekcija utvrdila je nelegalnu gradnju i uklanjanje objekta. Kerum ih je ignorirao, otvorio je i počeo poslovati.