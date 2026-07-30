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Zašto je uhićen Željko Kerum? Inspekcija utvrdila nelegalnu gradnju, on ih ignorirao i počeo poslovati

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N1 Info
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30. srp. 2026. 10:13
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02.07.2026., Split - Predsjednik HGS-a Zeljko Kerum odrzao je konferenciju za medije na kojoj se osvrnuo na aktualne sudske postupke povezane s HGS-om. Lidija Bekavac, Zeljko Kerum i Igor Stanisic Photo: Ivana Ivanovic/PIXSELL
Ivana Ivanovic/PIXSELL

U akciji Uskoka uhićen je bivši gradonačelnik Splita, bivši saborski zastupnik te poduzetnik, Željko Kerum.

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Policija ga je navodno privela dok je boravio u Veloj Luci, a uhićenje je navodno povezano s istragom u aferi "Konoba Pršut". Slučaj je u javnost dospio nakon nedavnih tekstova novinara Denisa Mahmutovića na Telegramu kako su restoran Pršut, kompleks zgrada, kapelica i drugi Kerumovi objekti izgrađeni su bespravno, javlja Slobodna Dalmacija.

Telegram je još početkom svibnja pisao o Kerumovom novootvorenom restoranu. Otkrili su da su konoba i kompleksi zgrada uz nju podignuti bespravno. U tom kompleksu zgrada nalazili su se kapelica, strojarnica, bazen i druge katnice. Građevinska inspekcija utvrdila je nelegalnu gradnju i uklanjanje objekta. Kerum ih je ignorirao, otvorio je i počeo poslovati.

Sve to bilo je moguće, pisao je Telegram, jer je službenik Andrija Polić pravnom akrobacijom utvrdio da se u službenim državnim kartama vide zgrade koje nisu postojale pa je temeljem toga lažiranim papirima Kerumu omogućio legalizaciju nadograđene konobe. I Polić je uhićen u akciji Uskoka.

Telegram je pisao i o Perli, Kerumovom luksuznom hotelskom resortu u Rogoznici. Objavili su kako je Kerum i tamo ilegalno gradio. Otkrili su kako je sagradio vilu i kompleks koji se proteže preko pomorskog dobra te ga potom založio za višemilijunske kredite.

Novinar Denis Mahmutović pisao je i kako je Kerum prije više od 12 godina podignuo nezakonito pristanište za jahte na pomorskom dobru, odmah do resorta. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture zabranilo je korištenje privezišta te naložilo uklanjanje, prenose 24sata.

Tijek događaja pratimo OVDJE.

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uhićenje željka keruma željko kerum

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