Iz stečajne mase propale tvrtke Ivana Rimca vjerovnicima isplata 815.000 eura

Osim toga, Rimac je, kako bi novac iz Slavonije DI prebacio u svoju tvrtku, dogovorio da će Rim i Zov srušiti tvornicu Slavonije DI u Slavonskom Brodu za 939.146 eura. Ispostavilo se i da je taj posao bio preplaćen za 433.235 eura. Za trgovinu zemljištima Rimac je osuđen na dvije godine zatvora, dok je za posao s rušenjem stare tvornice dobio godinu i šest mjeseci. Kazna je objedinjena u jedinstvenu kaznu zatvora od tri godine.