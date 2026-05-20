Amerika provjerava zdravstveno stanje putnika: Kako bi Europa trebala odgovoriti na širenje ebole?

Nakon što je Svjetska zdravstvena organizacija proglasila epidemiju ebole u Demokratskoj Republici Kongo i Ugandi međunarodnom zdravstvenom prijetnjom, raste pitanje kako bi Europa trebala reagirati — od pojačanih kontrola u zračnim lukama do mogućih ograničenja putovanja.

Sjedinjene Američke Države već su pooštrile mjere te uvode zdravstvene provjere putnika koji dolaze iz pogođenih područja, a u nekim slučajevima i ograničenja ulaska.

Direktor WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus upozorio je da je “duboko zabrinut zbog razmjera i brzine širenja epidemije”, koja je dosad odnijela najmanje 131 život i povezuje se s više od 500 sumnjivih slučajeva.

Europa zasad bez restrikcija

Unatoč zabrinutosti, europske zdravstvene institucije zasad ne planiraju zabrane letova niti sustavne provjere putnika pri ulasku u Europu, javlja Euronews.

Belgija se smatra jednom od osjetljivijih europskih točaka zbog svakodnevnih direktnih letova između Bruxellesa i Kinshase, glavnog grada DR Konga. Brussels Airlines i dalje normalno prometuje, bez dodatnih ograničenja.

Belgijski virolog Steven Van Gucht ističe kako je situacija ozbiljna, ali procjenjuje da je rizik za Europu i dalje nizak.

“Ebola se prenosi isključivo kontaktom s tjelesnim tekućinama zaražene osobe koja već pokazuje simptome. Ne širi se zrakom”, pojasnio je.

Dodaje i kako putnici tijekom inkubacije, koja može trajati od dva do 21 dan, često nemaju temperaturu ni simptome, zbog čega kontrole na aerodromima imaju ograničenu učinkovitost.

Stručnjaci: Kontrole na granicama nisu dovoljno učinkovite

Europski centar za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC) poručio je da trenutačno ne preporučuje sustavna testiranja ili temperaturne provjere na europskim aerodromima.

“Takve mjere zahtijevaju velike resurse, a učinkovitost im je ograničena”, rekla je stručnjakinja ECDC-a Celine Gossner.

I WHO i afrički CDC upozoravaju da zabrane putovanja i zatvaranje granica nisu učinkovito rješenje tijekom epidemija jer mogu otežati humanitarnu pomoć i usporiti prijavljivanje slučajeva.

Fokus na brzo prepoznavanje simptoma

Europske zemlje zato se više usmjeravaju na pripremu zdravstvenih sustava, procedure za sumnjive slučajeve i brzo praćenje kontakata.

Bruxelles Airport potvrdio je da ima protokole za slučaj dolaska zaraženog putnika, uključujući prijevoz specijaliziranim vozilima u vojne bolnice.

Stručnjaci ističu da je najvažnije da osobe koje su boravile u pogođenim područjima i unutar 21 dana razviju simptome poput temperature, glavobolje ili opće slabosti odmah potraže liječničku pomoć i upozore na povijest putovanja.

Epidemija se širi brže nego što se mislilo

WHO i istraživači upozoravaju da bi stvarni broj zaraženih mogao biti znatno veći od službeno potvrđenog.

Posebnu zabrinutost izaziva činjenica da se virus već proširio izvan epicentra u pokrajini Ituri, uključujući grad Gomu te susjednu Ugandu.

Dodatni problem predstavljaju sukobi, velika migracija stanovništva i nepostojanje cjepiva za Bundibugyo soj ebole, koji stoji iza aktualne epidemije.